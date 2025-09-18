  1. گەشتیاری
دۆزرانەوەی ئێسک و پرووسکی 7 ملیۆن ساڵە لە کوردستان

سەرۆکی ئیدارەی ژینگەی شاری دێولان لە دۆزرانەوەی ئێسک و پرووسک بە پێشینەی 7 تا 8 ملیۆن ساڵی لە پەرژینی قوچم ئیسلمەرز لە نزیکی گوندی قشڵاقی جووبی ئەو شارە هەواڵی دا.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، جەمیل حەمیدی بە ئاماژە بە هاوکاریی هاوبەشی ئیدارەی گشتیی ژینگەپارێزی کوردستان و زانکۆی زنجان لە دۆزینەوەی ئەو بنکە فۆسیلییە لە هاوێری شاری دێولان، وتی: گرووپی زەوی‌ناسیی کولێژی زانستی زەنجان بە سەرپەرەشتیی مەجید میرزایی و بە نمونەهەڵگرتنەوە لە پەرژینی قوچم ئیسلمەرز لە نزیکی گوندی قشڵاقی جووبی شارە دێولان و بە چاودێریی ئیدارەی ژینگەی ئەم شارە، خەریکی توێژینەوە و لێکدانەوەی ئەو شوێنەوارەن.

سەرۆکی ئیدارەی ژینگەی شاری دێولان وتیشی: نمونە سەرەتاییەکان نیشان دەدەن کە ئێسک و پرووسکە دۆزراوەکان تایبەت بە ئەسپی سێ قامکی و مانگائاسیین کە لە چاخی میوسێنی پاشتر ژیاون.

ناوبراو سەبارەت بە گرینگیی ئەو دەسکەوتە ڕوونی کردەوە: دۆزرانەوەی ئەم بنکە فۆسیلییە دەتوانێ ڕۆڵێکی گرینگی هەبێت لە ناسینی میراتی سروشتی و ڕەوتی گەشەی ژیان لە ئێراندا و هەر بۆیە پاش کۆتایی توێژینەوە و پشتڕاست‌کرانەوەی بۆچوونی کارناسان، بەدوای تۆمارکردنی ئەو شوێنە وەک شوێنەوارێکی سروشتی نیشتمانییەوە دەبین.

