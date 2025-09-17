شێخ نەعیم قاسم: ئیسرائیل لەناو دەچێت

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر بە گێڕانەوە لە "العهد"، شێخ نەعیم قاسم ئەمینداری گشتیی حزبوڵڵای لوبنان بە بۆنەی ساڵڕۆزی ئۆپەراسیۆنی پەیجێرەکانی ڕژیمی زایۆنی، ڕوو لە بریندارانی ئەو ڕووداوە وتی: دوژمن دەیەویست ئێوە لە مەیدانی شەڕ وەدەر بنێت، بەڵام ئیستا ئێوە بەهێزەوە گەڕاونەتەوە ناو گۆڕەپانەکە. دڵنیا بن کە ئیسرائیل لە ناو دەچێت، چونکە داگیرکەر، ستەمگەر، جەنایەتکار و دەستدرێژکەرە و خەباتگێڕان تا ئازادی لە دژیان شەڕ دەکەن و سەرکەوتن بۆ ئێوەیە.

وتیشی: دوژمن بەدوای لەناوبردنی ڕۆڵی ئێوە لە شەڕدا بوو، بەڵام ئێوە هێشتاش بەردەوامن لە ڕۆڵگێڕانتان و درێژە بە ڕێبازی خۆتان دەدەن، چونکە بەهای کارێک کە ئێوە بە برینداربوونتان ئەنجامتان دا، یەکجار زۆرە و ڕێگەی سەیدولشوهەدا و ڕێبەران درێژە دەدەن.

ئەمینداری گشتیی حزبوڵڵای لوبنان پاش تەرکیز خستنە سەر سێ خاڵی گرینگی باش‌بوونەوە، ڕابوونەوە و بەردەوامی، جەختی کرد: هانتان دەدەم و پێتان دەڵێم کە درێژەی بە ڕێبازی خۆتان بدەن و لاتان وانەبێ کە ئەو کارەی دەیکەن، کارێکی چکۆلەیە.