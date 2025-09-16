  1. فەرهەنگ و هونەر
پێش نوێژی ئیلام: کوردی ئیلام ئەبێ فەرهەنگ و شوناسی خۆیان بپارێزن

نوێنەری ئایەتوڵڵا خامنەیی لە پارێزگای ئیلام وتی : ئێمە وەکوو خەڵکی ئیلام ئەبێ شوناس، دابونەریت، زمان و جلوبەرگی خۆمان بپارێزین و ئەوە پێویستی بە کاری زانستی و فەرهەنگی بە هاوبەشی هەڵکەوتەکانە.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر حوجەتولئیسلام ئەڵڵا نوور کەریمی تەبار لەسەر گرینگایەتی پاراستنی شوناسی فەرهەنگی خەڵکی ئیلام باسی کرد و وتی: لە پرسی ئەنجومەنی فەرهەنگی گشتی و کارگرووپە جیاوازەکان، ئەبێ لەسەر پرسی گەنجان و تۆکمە کردنەوەی شوناسی فەرهەنگی ئیلامی کار بکرێت. ئێمە وەکوو خەڵکی ئیلام ئەبێ شوناس، دابونەریت، زمان و جلوبەرگی خۆمان بپارێزین و ئەوە پێویستی بە کاری زانستی و فەرهەنگی بە هاوبەشی هەڵکەوتەکانە.


ناوبراو زیادی کرد: لە هەندێک ڕێورەسمەکاندا جلوبەرگی کوردی لەبەر دەکەین، بەڵام ئامادە نین لە شەقامەکاندا لەبەری بکەین. ئەگەر ئەو جلوبەرگە بۆ ئێمە بەنرخە ئەبێ پێناسەی بکەین، شی بکەینەوە و بیپارێزین.

