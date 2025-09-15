پێشنیاری عێراق بۆ بەڕێوەبردنی کۆبوونەوەیەک لە نێوان ئێران و وڵاتانی عەرەبی لە نیۆیۆرک

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر لە الشرق، وەزارەتی دەرەوەی عێراق ڕۆژی یەکشەممە ڕایگەیاند کە فواد حسێن وەزیری دەرەوەی ئەو وڵاتە لە دیدار لەگەڵ سەید عەباس عیراقچی وەزیری دەرەوەی ئێران پێشنیاری بەڕێوەچوونی کۆبوونەوەی هاوبەش لە نێوان وڵاتانی عەرەبی کەنداوی فارس، عێراق و ئێران لە پەراوێزی کۆبوونەوەی گشتی نەتەوەیەکگرتووەکانی داوە تا بەم شێوەیە گفتوگۆ و هاوئاهەنگی ناوچەیی تۆکمە ببێتەوە.



دیداری وەزیرانی دەرەوەی ئێران و عێراق لە پەراوێزی کۆبوونەوەی ڕۆژی ڕابردووی وەزیرانی دەرەوەی وڵاتانی عەرەبی و ئیسلامی بە ئامانجی دروست کردنی بەستێنی کۆبوونەوەی نائاسایی ئەمڕۆی قەتەر، بەڕێوە چوو.