  1. فەرهەنگ و هونەر
AP ١٤٠٤ خەرمانان ٢٤ ١٠:٤٢

براوەکانی یەکەم خولی کێبڕکێیەکانی هۆرە لە کرماشان ناسێندران

یەکەم خولی کێبڕکێیەکانی "ئاوای کۆنی هۆرە" بە بەشداری زیاتر لە 40 بەشداربوو بە هەوڵی "کارگرووپی وێژەی کوردی کرماشان" و بە هاوکاری دامەزراوەی فەرهەنگی و هونەری دادگەر و کۆمپانیای "کۆشک بۆتۆن" لە کرماشان بەڕێوە چوو.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، دوای پێشکەش کردنی بەرهەمەکان لەلایەن بەشداربووانەوە، شاندی داوەران لە کۆتاییدا نەجات قوبادی لە کرماشانەوە، ڕۆحوڵڵا ئیبراهیمی لە مەلەکشاهی ئیلامەوە و یارکەرەم نەجەفی لە قەسر شیرینەوە، بە ڕیزەوە پلەکانی یەکەم تا سێهەمیان بەدەست هێنا.

هەروەها لە گرووپی ژێر 20 ساڵیش شنتیا ئیسماعیلی لە داڵاهۆ شیوی ڕێزلێنان ناسێندرا و هەروەها لە شاسوار سەفەری لە ئیلام ئابادەوە وەکوو بەتەمەن ترین بەشداربوو ڕێز گیرا.

داوەری ئەم خولە لە کێبڕکێیەکە لە ئەستۆی بەڕێزان سولەیمان نەورۆزی، تورەج حەیدەری، حوجەت مێحرابی، مەنووچێهر و ئەحمەد سەفەر بوو.




