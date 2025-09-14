  1. ئابووری
کوردستان جەمسەرێکی کشتوکاڵی گوڵخانەیی ئێران

کوردستان جەمسەرێکی کشتوکاڵی گوڵخانەیی ئێران

جێگری پەرەدان بە بەرهەمی ڕووەکیی ڕێکخراوی جیهادی کشتوکاڵیی پارێزگای کوردستان وتی: کوردستان بە پەرەسەندنی چاندنی گوڵخانەیی، بۆتە یەکێک لە جەمسەرە گرینگەکانی بەرهەم‌هێنان و هەناردەی بەروبوومی کشتوکاڵیی ئێران.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، محەمەدساڵح ئەحمەدی بە ئاماژە بە چالاکبوونی 153 یەکەی گوڵخانەیی لە ڕووبەرێکی 53 هێکتاریدا لە پارێزگای کوردستان وتی: لەمناوە گەورەترین کۆمەڵەی گوڵخانەیی ڕۆژئاوای ئێران لە گوندی سادق‌ئاوای دێولان لە 23 هێکتاردا هەڵکەوتووە کە تا ئێستا 8 هێکتاری لە چوارچێوەی 18 سایتدا کراوە بە شیلک و گوڵە سوورەی هیدرۆپۆنیک.

ئەحمەدی بە ئاماژە بە هەناردەی تەماتە و بیباری گوڵخانەیی کوردستان بە وڵاتانی قەتەر، ئیمارات و ڕووسیا، وتیشی: 140 وەبەرهێنەر لە بواری گوڵخانەیی پاریزگای کوردستاندا چالاکن و زیاتر لە 3 هەزار ملیارد تمەن داوکاری وام بۆ پەرەدانی ئەو کەرتە بوونە. جگە لەوە ئەم بوارە هەلی کاری بۆ زیاتر لە 600 کەس ڕەخساندووە.

