براوەکانی فێستیڤاڵی نەتەوەیی خۆشنووسی "کوردانەی زرێبار "

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، لە ئەم خولەدا، هونەرمەدانی خۆشنووس بەرهەمەکانی خۆیان بە ئیلهام لە شێعری ناودارانی وێژەی کورد، بەتایبەتی سروودەکانی مامۆستا قانع و مامۆستا سەیدی خولقاند.



لە ڕێوڕەسمی کۆتایی، لە هونەرمەمدانی براوە لە سێ بەشی "براوەکان"، "شیاوی ڕێزلێنان" و "براوەکانی بەشی تایبەت و گەنجان" ڕێز گیرا.





لە بەشێ براوەکان بە بێ ڕیزبەندی چوار کەس و لە بەشی شیاوی ڕیزلێنانیش 18 کەس لە پارێزگا جیاجیاکانی ئێرانەوە ڕێزلیان لێگیرا.



هەروەها لە بەشی براوەی تایبەت بە ڕیزەوە ڕووبار ڕەحیمی لە مەریوان، عەلی سادق لە خۆراسانی ڕەزەوی، ئەبولفەزل موردای ناسێندران.



