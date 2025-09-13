براوەکانی فێستیڤاڵی نەتەوەیی خۆشنووسی "کوردانەی زرێبار "

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، لە ئەم خولەدا، هونەرمەدانی خۆشنووس بەرهەمەکانی خۆیان بە ئیلهام لە شێعری ناودارانی وێژەی کورد، بەتایبەتی سروودەکانی مامۆستا قانع و مامۆستا سەیدی خولقاند.
لە ڕێوڕەسمی کۆتایی، لە هونەرمەمدانی براوە لە سێ بەشی "براوەکان"، "شیاوی ڕێزلێنان" و "براوەکانی بەشی تایبەت و گەنجان" ڕێز گیرا.
لە بەشێ براوەکان بە بێ ڕیزبەندی چوار کەس و لە بەشی شیاوی ڕیزلێنانیش 18 کەس لە پارێزگا جیاجیاکانی ئێرانەوە ڕێزلیان لێگیرا.
هەروەها لە بەشی براوەی تایبەت بە ڕیزەوە ڕووبار ڕەحیمی لە مەریوان، عەلی سادق لە خۆراسانی ڕەزەوی، ئەبولفەزل موردای ناسێندران.
فێستیڤاڵی نەتەوەیی خۆشنووسی کوردانەی زرێبار بە تەوەری شێری شاعێرە بەناوبانگەکانی کورد لە مەریوان کۆتایی هێنا بە کاری خۆی.
