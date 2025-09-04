  1. فەرهەنگ و هونەر
AP ١٤٠٤ خەرمانان ١٣ ١٤:٠٥

زایەڵەی دەف و سروودی عەشق لە بانە؛ ڕێوڕەسمی مەولوودی خوێنی لە ڕۆژی لەدایک بوونی پێغەمبەر

شاری بانە بە بۆنەی لەدایک بوونی پێغەمبەری دلۆڤانییەکان(د.خ) میوانداری ڕێوڕەسمی بەشکۆی مەولوودی خوێنیە جێگایەک کە نەوای دەف، سروودی عەشق و دەنگی مەداحانی ئەوشارەی پڕ لە شایی و هاودڵی و ئیمان کردووە.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، بە هاتنی مانگی ڕەبیعولئەوەل بۆ موسڵمانان وەبیرهێنەرەوەی گەورەترین ڕووداوی مێژوویە، ڕۆژی لەدایک بوونی حەزرەتی محەمەد(د.خ). هەموو ساڵێکیش بە هاتنی ئەو مانگە، شار و گوندەکانی کوردستان پڕ دەبێت لە دەنگی دەف و شایی موسڵمانان.

ئەمساڵیش لە شاری بانە، وەکوو دیکەی شارەکانی کوردستان، ڕێوڕەسمی بەشکۆی بەرڕاگرتنی لەدایک بوونی ڕەسولی ئەکرەم (د.خ) بەڕێوە دەچێت و میوانداری بەرپرسان، زانیان و مامۆستایان، مەولوودی خوێنەکان و سەدان کەشی هۆگرە.
بە دەسپێکی ڕێوڕەسمەکە، دەنگی دەف لە مزگەوتەکە پێچرا و دوای ئەوە چریکەی عاشقانەیەک کە لە وەسفی پێغەمبەر دەوترا ناوچەکەی داگرت.

مامۆستایانی ئامادەبوو لە ئەو ڕێوڕەسمەش بە لێدوانی کورت، وێڕای پیرۆزبایی لەدایک بوونی پێغەمبەر لەسەر زەروورەتی پەرەپێدان بە ئەخلاق و شێوەی نەبەوی لە کۆمەڵگا جەختیان کرد.

هەروەها وتیان کە پێغەمبەر پەیامی دلۆڤانی، دادپەروەری و کەرامەتی مرۆیی پێبوو و ئەمڕۆ زیاتر لە هەر کاتێکی دیکە کۆمەڵگای ئیسلامی پێویستی بە گەڕانەوە بۆ سەر وانەکانی ئەوانە.

هەروەها لە درێژەدا چەند شێعرێک بە زمانی کوردی و فارسی خوێندرایەوە و دانیشتووانیش فرمێسکی خۆشی لە چاویاندا کۆ بووەوە.




