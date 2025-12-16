وەزیری دەرەوەی ئێران گەییشتە مۆسکۆ

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەید عەباس عێراقچی کە بەرەبەیانی یەکشەممە کە چووبووە بلاڕووس، بەرەبەیانی ئەمڕۆ دوای دیدار و گفتوگۆ لەگەڵ بەرپرسانی بلاڕووس لە مینسک چووەتە مۆسکۆ.



لە سەفەری عێراقچی بۆ بلاڕووس ڕوانگەکانی ئێران سەبارەت بە گۆڕانکاریەکانی ناوچەیی و نیودەوڵەتی شی کرایەوە و گرینگایەتی هاوئاهەنگی و هاوکاری زیاتر لە ڕابردووی دوو وڵاتەکە لە ئاستی ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکان و سیستەمی چەند رەهەندی بەتایبەتی لە ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان و ڕێکخراوەکانی بریکس و شانگهای، بۆ پارێزوانی لە سەروەری یاسا و چەند ڕەهەندی لە ئاستی نێودەوڵەتی جەختی لەسەر کرا.



