تورکیا: ئێستا کارمان لە سووریا دەستپێدەکات، پاشەکشێ چی

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، هاکان فیدان، وەزیری دەرەوەی تورکیا لە وتاردانی بۆ دەسپێکی شازدەهەمین کۆنفڕانسی باڵوێزانی تورکیا لە ئەنقەرە، سەبارەت بە گۆڕانکارییەکانی سووریا، جەختی کرد: سیاسەتی ئەنقەرە لە ماوەی 15 ساڵی ڕابردوو پاراستنی کەرامەتی مرۆیی، سەقامگیریی ناوچە و شەڕی لێبڕاوانە لە دژی تیرۆریزم بووە.

فیدان وتیشی: گۆڕانکارییەکانی ئەمدواییەی سووریا بەواتای کۆتایی ڕاسپاردەی تورکیا لەو وڵاتە نییە و کاری سەرەکیی ئێمە تازە لە سووریا دەستی پێکردووە و ئەنقەرە لەو باوەڕەیە کە سەرهەڵدانی سووریایەکی سەقامگیر، بەری لە دەستێوردانی بیانی و تیرۆریزم، نەک هەر بۆ خەڵکی سووریا، بەڵکوو بۆ ئاسایش و سەقامگیریی هەموو ناوچەکە گرینگە.

وەزیری دەرەوەی تورکیا بە ئاماژە بە داکۆکیی تورکیا لەسەر درێژەی ستراتژیی "تورکیای بێ‌تیرۆریزم"، جەختیشی کرد: ئەو سیاسەتە وەک سیاسەتی ئەمنیی ئەنقەرە، چوارچیوەیەکی گشتگیر بۆ دابین‌کردنی ئاسایشی پاوەجێ، سەقامگیریی ناوخۆیی و ئاسایشی ناوچەیە و لەمناوە گۆڕانکارییەکانی سووریا و بەرەنگاربوونەوەی ڕێکخراوە تیرۆریستییەکان لە سنوورەکانی باشووری تورکیا، پێگەیەکی تایبەتیان هەیە.