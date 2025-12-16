عەلەویەکان لە سووریا دەڕفێندرێن

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر لە ئەلمەعلوومە، سەرچاوەیەکی خۆجەیی لە سووریا جەختی کرد کە ئەندامانی بنەماڵەیەکی عەلەوی لەلایەن هێزە چەکدارەکانەوە لە کاتی گەڕانەوە بۆ ماڵی خۆیان لە گەڕەکی کەرەم ئەللەزو هەڵکەوتوو لە شاری حومس ڕفێندران.
ئەو سەرچاوە زیادی کرد کە ڕفاندنی ئەو بنەماڵە عەلەویە بە دەستی هێزە نەناسەکان بووەتە هۆی زیاد بوونەوەی ترس و دڵەڕاوکێ لە نێو خەڵکی سووریا چونکوو ئەو هەوڵە لە گەڕەکێکی نیشتەجیی قەرەباڵغ ڕووی داوە.
پێشتریش ڕاپۆرت کرابوو کە عەلەویەکان لە سووریا بە دەستی هێزەکانی سەر بە جۆلانی دەکرێنە ئامانج و ژمارەیەکی زۆر لێیان تا ئێستا ڕفێندراون.
لە سێبەری بەردەوامی نائەمنی و ناسەقامگیری لە سووریا سەرچاوەیەکی خۆجەیی لە ڕفاندنی ئەندامانی بنەماڵەیەکی عەلەوی لە حومس هەواڵی دا.
