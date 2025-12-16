  1. ئێران
AP ١٤٠٤ سەرماوەز ٢٥ ١٤:٣٣

وتەبێژی دەوڵەت: ئێران بەردەوام ئامادەی دانوستانی جیدی و شەرافەتمەندانەیە

وتەبێژی دەوڵەت: ئێران بەردەوام ئامادەی دانوستانی جیدی و شەرافەتمەندانەیە

فاتمە موهاجرانی وتەبێژی دەوڵەت لە کۆنگرەی ڕۆژنامەڤانی ڕایگەیاند: ئێران بەردەوام ئامادەی دانوستانی جیدی و ڕاستەقینە و شەرافەتمەندانە بووە بەڵام دوژمنان بەردوەام بەدوای نائەمنی و خەسار لە ئابووری و هیوای خەڵک بوون.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، فاتمە موهاجرانی لە کۆنگری ڕۆژنامەڤانی ڕایگەیاند: ڕێککەوتن و گفتوگۆ دوو بابەتی جودایە، ئەگەر بەدوای گفتوگۆوە نەبوایەین کە پێش لە شەڕی 12 ڕۆژە ئەو ڕێگایەمان دەست پێنەدەکرد. ئاڵبەت کە ئێمە بەدوای گفتوگۆوە بووین و و دەستیشمان پێکرد. هەموو جیهان بینیان کە ئەمریکا بوو کە کورسی دانوستانی بوردمان کرد.

هەروەها زیادی کرد: ئێران هیچ پەیامێکی بۆ لایەنی بەرانبەر نەناردووە بەڵام جەخت دەکەن کە ئێمە گەلێکین کە لەسەر گفتوگۆین و بە مەرجی ئەوەی کە گفتوگۆکان شەرافەتمەندانە و بەێ سەپاندن بێت ، هاوڕێی دەکەین. لایەنی بەرانبەر ناتوانێت بڵێت کە ئەوە دەقی ڕێککەوتنە و ئێستا وەرن با گفتوگۆ بکەین و ئەوە پێچەوانەی بنەما و چەمکی گفتوگۆیە.








News ID 57917

Tags

Your Comment

You are replying to: .
    • captcha

    10 هه‌واڵی هه‌ڵبژارده‌

    یادداشت

    دیمانە

    راپۆرت