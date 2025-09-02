تەقینەوەی نەوتهەڵگر لە ڕێگای سنە-مەریوان؛ دوو کوژراو و بریندار

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، بە وتەی سەرۆکی ناوەندی ئورژانسی کوردستان ، دوای ڕاگەیاندنی ڕووداوەکە، ئامبوڵانسێک نێردرایە شوێنی ڕووداوەکە و تیمەکانی ئاگرکوژێنەوە، دەستیان کرد بە کوژاندنەوەی ئاگرەکە. لە ئەو ڕووداوەدا شۆفێری نەوتهەڵگرەکە گیانی لەدەست دا و کەسێکی دیکەش بریندار بوو و گواسترایەوە بۆ نەخۆشخانەی کەوسەری سنە.



سەرهەمگ حەمید ڕەزا عەبدولمەلیکی سەرۆکی پۆلیسی ڕێگاوبانی کوردستان سەبارەت بە ئەو ڕووداوە وتی: نەوتهەڵگرەکە کە لە مەریوانەوە بەرەو سنە دەهات، پێش گەییشتن بە سێ ڕێیانی مەریوان تووشی کێشە دەبێت و وەردەگرێت و دەتەقێتەوە و بەداخەوە شۆفێرەکەی دەستبەجێ گیانی دەدات و هۆکاری ڕووداوەکەش خەریکە لێک دەدرێتەوە.





