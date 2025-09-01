  1. فەرهەنگ و هونەر
AP ١٤٠٤ خەرمانان ١٠ ١٦:٣٣

خزمەتی 130 خێوەت لە جەژنی میوانی ئۆممەتی ئەحمەد به خەڵکی سنە

خزمەتی 130 خێوەت لە جەژنی میوانی ئۆممەتی ئەحمەد به خەڵکی سنە

بەرپرسی گشتی بانگەشەی ئیسلامی پارێزگای کوردستان وتی: لە ڕۆژی میوانی گەورەی ئۆمەتی ئەحمەد 130 ژووری جۆراوجۆر بە جۆرەکانی خۆراک و خواردنەوە میوانداری خەڵک لە میوانی سفرەی کەریمانەی پێغەمبەر دەبن.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، حوجەتولئیسلام ڕازیانی وێڕای پیرۆزبایی هاتنی مانگی ڕەبیعولئەوەل، وتی: کوردستان بۆ سێهەم ساڵ میوانداری گەورەترین جێژنی حەزرەتی محەمەدە.

ناوبراو زیادی کرد: تایبەتمەندی ئەو ڕێوڕەسمە ئەوەیە کە ئەمساڵ 1500 ەهەمین لەدایک بونی حەزرەتی محەمەد(د.خ)دەبێت و ئەبێ تایبەت و لە ئاستی ئەواندا بەڕێوە بچێت.

ڕزیانی وتی: هەروەها بەرنامەی جۆراوجۆر لە ئەو میوانییە گەورە بەڕێوە دەچێت و هەمووان بە هەر ویست و تەمەنێکەوە دەتوانن چێژ لە ئەو بەرنامەیە ببەن.

هەروەها رایگەیاند: خەڵکی ئێران لە سەرتاسەری وڵاتەوە لە ئەو ڕێوڕەسمە بەشداری دەکەن و لە ئەو میوانیەدا کاری جوانی هونەرمەند پەیامی عەزیزی ڕوونوێنی دەکرێت.

بەرپرسی بانگەشەی ئیسلامی کوردستان وتیشی: سروودی ئۆمەتی ئەحمەد و حەزرەتی مستەفا دوو سروودێکە کە منداڵانی کوردستان بەڕێوە دەچێت.

راشیگەیاند:
ئەو میوانییە لە کاتژمێر 4 ی دوانیوەڕۆ تا 11 ی شەو بۆ ماوەی حەوت کاتژمێر درێژەی دەبێت و لە مەیدانی ئازادی تا شۆڕش و بە داڕشتنی دوو شوێن لە سێ ڕێیانی نمەکی و لە گۆڕەەپانی شۆڕش بەڕێوە دەچێت.





News ID 56629

Tags

Your Comment

You are replying to: .
    • captcha

    10 هه‌واڵی هه‌ڵبژارده‌

    یادداشت

    دیمانە

    راپۆرت