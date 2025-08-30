  1. عێراق و هەرێمی کوردستان
بۆمبی تەوقیت کراوی ئەمریکا لە عێراق؛ هاتنی شەپۆلی داعشییەکان لە سووریاوە

سەرچاوە ئەمنییەکانی عێراق ئاماژەیان داوەتە سەر گواستنەوەی سەرکردەکانی داعش لەگەڵ بنەماڵەکانیان لە سووریاوە بۆ ئەو وڵاتە.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر لە ئەلمەعلوومە، سەرچاوەیەکی ئەمنیەتی لە پارێزگای ئەنبار ڕایگەیاند کە جیلێکی نوێ لە سەرکردەکانی داعش لەگەڵ بنەماڵەکانیان لە کەمۆی هەولەوە گواستراونەتەوە بۆ کەمپی جەدعە لە پارێزگای نەینەوا.


ناوبراو لە درێژەدا زیادی کرد: ئەو هەوڵە لە سێبەری هۆشداریی ئەمنیەتی و ناڕەزایەتی ناوەندە سیاسییەکان ئەنجام دەدرێت. بەرپرسانی ئەمنیەتی و شێخی هۆزەکان لە پارێزگای نەینەوا نسیبەت بە ئەو هەوڵە ناڕەزایەتیان دەربڕی چونکوو گەڕانەوەی داعشییەکان بۆ ئەنبار وەکوو بۆمبێک وایە.

ئەو سەرچاوە وتیشی کە ئەو جووڵە لە ژێر گوشاری ئەمریکا بۆ بەغدا ئەنجام دراوە.






