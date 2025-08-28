  1. جیهان
AP ١٤٠٤ خەرمانان ٦ ٢٠:٠٦

نوێترین گورزی ئابووریی ئێران لە تلاڤیڤ؛ زیانی 100 ملیۆن دۆلاری

لە نوێترین ڕاپۆرتەکان لەبارەی زیانی ئابووریی ڕژیمی زایۆنی لە ئەنجامی شەڕی سەربازیی لەگەڵ ئێران، کۆمپانیایەکی فرۆکەوانی لەو ڕژیمەدا لە زیانێکی قورسی 100 ملیۆن دۆلاری هەواڵی دا.

بە هەوڵی ئاژانسی هواڵی مێهر بە گێڕانەوە "روسیا الیوم"، کۆمپانیای فرۆکەوانیی "العال"ی ڕژیمی زایۆنی، ئەوڕۆ پێنج‌شەممە بە بڵاوکردنەوەی ڕاپۆرتی دارایی نوێی خۆی ڕایگەیاند کە بە هۆی شەڕی سەربازیی لەگەڵ ئێران، تووشی زیانێکی قورسی 100 ملیۆن دۆلاری بووە.

بە گوێرەی ئەو ڕاپۆرتە، زیانە گەیشتووەکان بەو کۆمپانیایە لە ئەنجامی شەڕ لەگەڵ ئێران و داخرانی هەرێمی ئاسمانیی سەرزەوینە داگیرکراوەکان، 100 ملیۆن دۆلار بەراورد کروە.

ئەمە سەرەڕای دابەزینی داهاتی ئەو کۆمپانیایە لە ماوەی مانگەکانی ڕابردوو و کەمکردنی لەسەدا 55ی سوودی پەتییەتی.

