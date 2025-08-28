نوێترین گورزی ئابووریی ئێران لە تلاڤیڤ؛ زیانی 100 ملیۆن دۆلاری

بە هەوڵی ئاژانسی هواڵی مێهر بە گێڕانەوە "روسیا الیوم"، کۆمپانیای فرۆکەوانیی "العال"ی ڕژیمی زایۆنی، ئەوڕۆ پێنج‌شەممە بە بڵاوکردنەوەی ڕاپۆرتی دارایی نوێی خۆی ڕایگەیاند کە بە هۆی شەڕی سەربازیی لەگەڵ ئێران، تووشی زیانێکی قورسی 100 ملیۆن دۆلاری بووە.

بە گوێرەی ئەو ڕاپۆرتە، زیانە گەیشتووەکان بەو کۆمپانیایە لە ئەنجامی شەڕ لەگەڵ ئێران و داخرانی هەرێمی ئاسمانیی سەرزەوینە داگیرکراوەکان، 100 ملیۆن دۆلار بەراورد کروە.

ئەمە سەرەڕای دابەزینی داهاتی ئەو کۆمپانیایە لە ماوەی مانگەکانی ڕابردوو و کەمکردنی لەسەدا 55ی سوودی پەتییەتی.