بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، لارێنس نۆرمەن هەواڵنێری ڕۆژنامەی "واڵ‌ستریت ژۆڕناڵ"ی ئەمریکی لە هەژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئیکسدا ئیدعای کرد: ڕافائێل گرووسی کۆنفڕانسی بەڕیوەبەری گشتیی ئاژانسی نێودولەتی وزەی ئەتۆمی لە کۆنفڕانسی لە ئەمریکادا و لە درێژەی گفتوگۆکان لەگەڵ تاران و گەڕانەوەی پشکێنەرانی ئاژانس بەپێچەوانەی لێدوانە پێشووەکان بۆ ئێران، هەواڵی دا.

ناوبراو وتیشی: هێشتا دیار نییە کە ئایا ئەو لێدوانانە بە مانای ڕێککەوتنی فەرمی لە نێوان ئێران و ئاژانس بۆ گەڕانەوەی پشکێنەرانە یان تەنیا پێشبینییەکە لە لایەن بەڕیوەبەری گشتیی ئاژانسی نێودولەتی وزەی ئەتۆمی.