واڵ‌ستریت ژۆڕناڵ بە ئاوڕدانەوە لە کۆنفڕانسی بەڕیوەبەری گشتیی ئاژانسی نێودولەتی وزەی ئەتۆمی لە ئەمریکا، ئیدعای کرد کە بڕیارە پشکێنەرانی ئەو ئاژانسە بگەڕێنەوە بۆ ئێران.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، لارێنس نۆرمەن هەواڵنێری ڕۆژنامەی "واڵ‌ستریت ژۆڕناڵ"ی ئەمریکی لە هەژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئیکسدا ئیدعای کرد: ڕافائێل گرووسی کۆنفڕانسی بەڕیوەبەری گشتیی ئاژانسی نێودولەتی وزەی ئەتۆمی لە کۆنفڕانسی لە ئەمریکادا و لە درێژەی گفتوگۆکان لەگەڵ تاران و گەڕانەوەی پشکێنەرانی ئاژانس بەپێچەوانەی لێدوانە پێشووەکان بۆ ئێران، هەواڵی دا.

ناوبراو وتیشی: هێشتا دیار نییە کە ئایا ئەو لێدوانانە بە مانای ڕێککەوتنی فەرمی لە نێوان ئێران و ئاژانس بۆ گەڕانەوەی پشکێنەرانە یان تەنیا پێشبینییەکە لە لایەن بەڕیوەبەری گشتیی ئاژانسی نێودولەتی وزەی ئەتۆمی.

