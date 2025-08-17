پاڵپشتی شاراوەی ئەمریکا لە بەرپرسانی بەعس لە سەرتاسەری جیهان

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر لە ئەلمەعلوومە، عەبدولحەمید ئەحمەد دەلیمی ئەندامی هاپەیمانی تەقەدوم هۆشداریی کە دەوڵەتی ترامپ بە شێوەی شاراوە و نائاشکرا پاڵپشتی لە سەرکردەکانی حزبی هەڵوەشاوەی بەعس لە سەرتاسەری جیهان دەکات بە شێوەیەک کە گەمارۆکانی سەر ئەوانی هەڵوەشاندووەتەوە و ئەو کەسانە دەتوانن بە ئاسانی سەفەری هەموو وڵاتەکان جگە لە عێراق بکەن.





ناوبراو وتیشی کە ئەو هەوڵە لەلایەن ترامپەوە لە درێژەی پاڵپشتی ئەمریکا لە گرووپە تیرۆریستەکانە. باڵوێزی ئەمریکا لە ئوردن ڕایگەیاندووە کە بەرپرسانی بەعس دەتوانن کە خاکی ئوردن نووسینگەیان هەبێت. بڕیارە گەورەترین کۆبوونەوەی بەرپرسانی ئەو پارتە لە ئوردن بەڕێوە بچێت.



