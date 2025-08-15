کوژانەوەی ئاگر لە مۆڵێکی سنە؛ 20 دووکان بەدەم ئاگرەوە سووتان

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، بەختیار شافیعی بە ئاماژە بە ئاگرکەوتنەوەی سەر لەبەیانی ئەوڕۆ (هەینی) لە مۆڵی ئاشنا لە شەقامی فیردەوسی شاری سنە، وتی: خێرا پاش ئاگاداربوونەوە لەو ڕووداوە، هێزی ئۆپەراسیۆنی لە پێنج وێستگەی ئاگرکوژاندنەوە بەڕێی شوێنەکە کران.

وتیشی: ئاگرەکە نهۆمی دوو و سێی پاساژەکەی تێوە گلاندبوو و لە ئەنجامی ئەو ڕووداوە 15 بۆ 20 دووکان بەتەواوەتی لە ئاگردا سووتاون و هەندێک دووکانی تر زیانێکی کەمتریان پێگەییوە.

ناوبراو هەروەها لە کوژاندنەوەی یەکجاریی ئەو ئاگرە هەواڵی دا و ڕاشیگەیاند: بە خۆشحاڵییەوە ئاگرەکە قوربانی گیانی بەدواوە نەبووە و لێکۆڵینوەکان بۆ لێکدانەوەی هۆکاری وەردبینانەی ئاگرەکە بەردەوامە.