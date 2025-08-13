  1. فەرهەنگ و هونەر
AP ١٤٠٤ گەلاوێژ ٢٢ ٠٧:٥٨

"ڕازی تەنیاییم تۆ بووی" لە سنە نمایش کرا

"ڕازی تەنیاییم تۆ بووی" لە سنە نمایش کرا

شانۆی "ڕازی تەنیاییم تۆ بووی" وەک گێڕانەوەیەکی دراماتیک لە ژیان و لێهاتوویی چوار بەرە لە ژنانی سنەیی، لە نووسین و دەرهێنانی دوکتۆر قوتبەدین سادقی شەوانی مانگی گەلاوێژ لە ئاکادیمیای هونەری قوتبەدین سادقی نمایش دەکرێت.

دوکتۆر قوتبەدین سادقی لە لێدوانێک بۆ هەواڵنێری ئاژانسی مێهر، سەبارەت بە ناوەڕۆکی ئەو شانۆیە وتی: "ڕازی تەنیاییم تۆ بووی" سێ چوار ساڵ لەوە پێش و بە پێی ژیانی چوار بەرە لە ژنانی سنەیی نووسیومە؛ ژنانێک کە سەرەڕای دژوارییەکانی ژیان، باری گرانی بەرپرسایەتی هزری و کەسێنی خۆیان بە کۆڵەوە بووە.

وتیشی: چارەنووسی ئەو کەسایەتییانە ڕاستەقینەیە و هەوڵم داوە بە ڕوانینێکی جەماوەرناسانە، لە نێوان ڕووداوە گەورەکانی سەردەمدا، ژیانی ئاپۆرای خەڵکی و کەڵکەڵەکانیان وەک بەشێک لە نەستی بەکۆمەڵی خەڵکی بگێڕمەوە.

لە "ڕازی تەنیاییم تۆ بووی"، نیشتمان ڕەسووڵ‌نژاد، کورش ئەحمەدی، سومەیە ئەحمەدی، شیما مەلایی، کەژاڵ قەمەری، شیلان ئەدیب، فەردین قادری، ڕەزا حاجی‌خوسرەوی، سەیوان سەیدی، شوهرە فەخر شەیخولئیسلامی، هاوژین حسێنی، کەسرا کیانی‌ڕاد، موبین سەبزی، ڕامان محەمەدی و پەراهام خۆش‌قسە ڕۆڵ دەگێڕن.

هەروەها ستافی کاریی ئەم شانۆیە پێکهاتوون لە هادی زیائەدینی (داڕێژەری پۆستەر)، بەهار بەهرامی(یاریدەدەری دەرهێنەر و دیزانی جڵ‌وبەرگ)، فەردین قادری(یاریدەدەری دەرهێنەر)، سەهەند تاهیری(موسیقا)، ژوان مەفاخێری(دیزانی دیمەن)، ئارینا مورادی(ڕیکلام و بەڕیوەبەری پەیوەندییە گشتییەکان)، ئارام خالدیان(دابینکاری)، ئەمیرڕەزا شەرەف‌بەیانی(داڕێژەری پۆستەر و فیلمهەڵگر) و کیا هاشمی(تۆماری تیزەر و داڕێژەری برۆشۆر).

News ID 56375

Tags

Your Comment

You are replying to: .
    • captcha

    10 هه‌واڵی هه‌ڵبژارده‌

    یادداشت

    دیمانە

    راپۆرت