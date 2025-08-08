  1. عێراق و هەرێمی کوردستان
هەپەگە: تورکیا ئاگربەستی پێشێل کردووە و بەردەوام بوردۆمان دەکات

ناوه‌ندی چاپه‌مه‌نی و ڕاگه‌یاندنی هێزه‌كانی پاراستنی گه‌ل (هه‌په‌گه‌) رایگه‌یاند، سه‌ره‌ڕای بڕیاری ئاگربه‌ست، به‌ڵام هێرشه‌كانی توركیا بۆ سه‌ر هه‌رێمه‌كانی پاراستنی مه‌دیا به‌رده‌وامن.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، هه‌په‌گه‌ ڕاگه‌یه‌ندراوێكی بڵاوكرده‌وه‌، هێرشه‌كانی سوپای توركیا له‌ 24ی (ته‌مموز/7)ه‌وه‌ تا 7ی (ئاب/8) بۆ سه‌ر هێزه‌كانی پەکەکە له‌ هه‌رێمه‌كانی پاراستنی مه‌دیا به‌رده‌وام بوون.

له‌ راگه‌یه‌ندراوه‌كه‌دا هاتووه‌، له‌ 24ی (ته‌مموز/7)ه‌وه‌ تونێله‌كانمان له‌ گۆره‌پانی به‌رخۆدانی سنێنی هه‌رێمی خواكوڕك چوارجار به‌ درۆنی بۆمب هه‌ڵگر بۆردومان كران، هه‌روه‌ها له‌ رۆژانی 25 و 27 و 28 و 3ی له‌ (ته‌مموز/7)ه‌وه‌ گۆڕه‌پانی به‌رخۆدانی بێرێ زین له‌هه‌رێمی خواكوڕك به‌ چه‌كی قورس، تۆپ و هۆڤیتزه‌ر 22جار بۆردومان كراون.

هه‌په‌گه‌ ڕونیشیكرده‌وه‌، له‌ نێوان له‌ 24ی (ته‌مموز/7)ه‌وه‌ تا 3ی (ئاب8) چیای به‌هار له‌ ڕۆژئاوا زاپ 32جار به‌ چه‌كی قورس و هاوه‌ن بۆردومان كراوه‌.

هه‌ر به‌پێی ڕاگه‌یه‌ندراوه‌كه‌ی هه‌په‌گه‌، له‌ نێوان 27ی (ته‌مموز/7)ه‌وه‌ تا 7ی (ئاب/8) له‌ زاپ، مه‌تینا، خواكوڕك، گارێ و قه‌ندیل، جموجۆڵی فڕۆكه‌ی سیخوڕی و IHA و SIHA به‌رده‌وام بوه‌.

