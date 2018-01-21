به‌ ڕاپۆرتی ئاژانسی مێهر له‌ ئاناتۆلی، پێنتاگۆن داوای کردووه‌ تاکوو به‌ر به‌ ئاڵۆزی دۆخی باکووری سووریا بگیردرێت.

ئادریان ڕانکین گالۆی، وته‌بێژی پێنتاگۆن له‌ میانه‌ی ڕاگه‌یه‌ندراوێکدا وتی: ئێمه‌ له‌ نیگه‌رانییه‌کانی تورکیا سه‌باره‌ت به‌ په‌که‌که‌ تێده‌گه‌ین. ئه‌مریکا له‌ په‌که‌که‌ پشتیوانی ناکات.

گالۆن له‌ دریژه‌دا له‌ هه‌موو لایه‌نه‌کان داوای کرد تاکوو به‌ر به‌ ئاڵۆزی دۆخی باکووری سووریا بگیردرێت و گرنگی به‌ شه‌ڕی دژ به‌ داعش بدرێت.

ئه‌مه‌ له‌ حاڵێک دایه‌ که‌ تورکیا پاگه‌نده‌ی کردووه‌ که‌ ئه‌مڕۆ تانک و سه‌ربازه‌کانی چوونه‌ته‌ ناو کانتۆنی عه‌فرین و ئه‌م ناوچه‌یه‌ به‌ زوویی داگیر ده‌کات، به‌ڵام لایه‌نی کوردی سووریا هه‌موو ئه‌م هه‌واڵانه‌یان ڕه‌ت کردووه‌ته‌وه‌ و ڕایانگه‌یاندووه‌ که‌ هیچ هێزێکی تورکیا و سه‌ر به‌م وڵاته‌ نه‌یتوانی بێته‌ ناو خکی عه‌فرین و خۆڕاگری سه‌خت ده‌که‌ن.

دوێنێ فڕۆکه‌ جه‌نگییه‌کانی تورکیا به‌ ده‌یان ناوچه‌ی عه‌فرینیان بۆردمان کرد که‌ به‌م هۆیه‌وه‌ ۱۰ که‌س کوژراون و ۷ که‌سی دیکه‌ش بریندار بوون.

تورکیا له‌ دوای ئه‌وه‌یه‌ که‌ کانتۆنی عه‌فرین به‌ بیانووی مه‌ترسی په‌که‌که‌ و کوردی سووریا داگیر بکات و شوێن پێی خۆی له‌ سووریا به‌هیزتر بکات.