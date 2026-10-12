وتەبێژی سپای پاسداران : سوپای ئیپشتاین دەگەڕێنینەوە بۆ کەنداوی بەرزاەکان

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەردار حسێن موحێبی، جێگری پێوەندییە گشتییەکان و وتەبێژی سپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسلامی لە یەکێک لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان بڵاوی کردووەتەوە و ڕایگەیاندووە: لە شەڕی حەران، سوپای کراسۆس بە دەستی پیاوە پارسییەکان تێکشکێندرا. لە شەڕی ئیدێسادا سوپای ڤالێریەن لەلایەن جەنگاوەرانی ساسانییەوە ڕاگیرا.

ناوبراو بە ئاماژەدان بە شەڕە سەپێنراوەکانی ئەم دواییە، زیادی کرد: لە شەڕی ڕەمەزاندا، سوپای ئێپشتاین لە کەنداوی فارس بە هێزی جەنگاوەرانی ئێرانی ئیسلامی چەقێندران و لە شەڕی کۆتاییدا شارستانیەتی ڕۆژئاوا بە شێوەیەکی ڕیسواکارانە دەگەڕێتەوە بۆ کەنداوی بەرازەکان.

لە کۆتایی پەیامەکەیدا وتەبێژی سپای پاسداران جەختی لەوە کردەوە: ئێمە چاوەڕێین.