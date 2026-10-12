سپا: سێهەمین کەشتیی نەوتهەڵگر لە هورمز لە ڕۆژێکدا تەقییەوە

بەپێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، فەرمانگەی پەیوەندییە گشتییەکانی هێزی دەریایی سپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسلامی ڕایگەیاند، ئەمڕۆ سێهەمین کەشتیی نەوتهەڵگر بەر مینێکی دەریایی کەوتووە و ئاگری گرتووە.

فەرمانگەی پەیوەندییە گشتییەکانی هێزی دەریایی سپای پاسداران ڕایگەیاند: کەشتییەکی نەوتهەڵگری جۆری شاتل کە ٧٥٠ هەزار بەرمیل نەوتی خاوی هەڵگرتبوو، هەوڵیدا بە ڕێگایەکی بێ مۆڵەتدا تێپەڕێت، بە پشتگوێخستنی هۆشداری و ڕێنماییەکانی هێزی دەریایی سپای پاسداران، کاتێک بەر مینێکی دەریایی کەوت و تەقیەوە و ئاگری گرت.