  1. ئێران
AP ١٤٠٥ ڕەزبەر ٢٠ ٠٦:٤٦

سپا: سێهەمین کەشتیی نەوتهەڵگر لە هورمز لە ڕۆژێکدا تەقییەوە

سپا: سێهەمین کەشتیی نەوتهەڵگر لە هورمز لە ڕۆژێکدا تەقییەوە

سپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسلامی ڕایگەیاند، ئەمڕۆ سێهەمین کەشتیی نەوتهەڵگر بەر مینێکی دەریایی کەوتووە و ئاگری گرتووە.

بەپێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، فەرمانگەی پەیوەندییە گشتییەکانی هێزی دەریایی سپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسلامی ڕایگەیاند، ئەمڕۆ سێهەمین کەشتیی نەوتهەڵگر بەر مینێکی دەریایی کەوتووە و ئاگری گرتووە.

فەرمانگەی پەیوەندییە گشتییەکانی هێزی دەریایی سپای پاسداران ڕایگەیاند: کەشتییەکی نەوتهەڵگری جۆری شاتل کە ٧٥٠ هەزار بەرمیل نەوتی خاوی هەڵگرتبوو، هەوڵیدا بە ڕێگایەکی بێ مۆڵەتدا تێپەڕێت، بە پشتگوێخستنی هۆشداری و ڕێنماییەکانی هێزی دەریایی سپای پاسداران، کاتێک بەر مینێکی دەریایی کەوت و تەقیەوە و ئاگری گرت.

News ID 60592

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