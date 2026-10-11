توانای بەرهەم هێنانی مووشەک و درۆنی ئێران چی بەسەرهاتووە؟

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ڕاپۆرتێکی ئەمریکی کە لە لایەن بلومبێرگ نیوزەوە بڵاو کراوەتەوە، پشتڕاستی دەکاتەوە کە ئێران بەشێکی زۆری توانای بەرهەمهێنانی مووشەک و فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی خۆی پاراستووە.

لە ڕاپۆرتەکەدا هاتووە: سەرەڕای هەشت مانگ هێرشی ئەمریکی و زایۆنیستەکان، ئێران بەشێکی زۆری توانای بەرهەمهێنانی مووشەک و فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی خۆی پاراستووە؛ پرسێک کە ڕێگەی بە وڵاتەکە داوە کۆگاکانی چەکەکانی نوێ بکاتەوە.

ڕاپۆرتەکە دەشڵێت: ئێران هێشتا کۆگایەکی زۆری مووشەکی بالیستیک و مووشەکی دژە کەشتیی لەبەردەستدایە، هاوکات ڕووسیاش بەردەوامە لە دابینکردنی مووشەک بۆ ئەو وڵاتە.

ئەم دانپێدانانە لە کاتێکدایە کە دۆناڵد ترەمپ چەندین جار بە پێچەوانەی هەڵسەنگاندنی هەواڵگری و چاودێریکردنی مەیدانی بۆ پێشهاتەکان بانگەشەی ئەوەی کردووە کە توانای سەربازی و چەک و مووشەکی ئێرانی لەناوبردووە. ئەم بانگەشەیە لەلایەن بازنەکانی سەربازی و گشتییەوە قبوڵ نەکراوە، تەنانەت لە ئەمریکاشدا.

سەرچاوە ڕۆژئاواییەکان مەزەندە دەکەن کە ئێران سەرەڕای هێرشە بەرفراوانەکان، توانیویەتی بەشێکی زۆر لە کۆگای مووشەکی بالیستیک و هەروەها مووشەکی دژە کەشتییەکانی خۆی بهێڵێتەوە.