زانیاری نهێنی لە هێرشە دڕندانەکەی ئەمریکا بۆ سەر قوتابخانەی میناب ئاشکرا بوو

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، بلومبێرگ بە پشتبەستن بە بەرپرسانی بەشدار لە لێکۆڵینەوە ناوخۆییەکانی وەزارەتی شەڕی ئەمریکا (پنتاگۆن) ئاشکرای کردووە کە بەشێک لە کارمەندانی پنتاگۆن لە کاتژمێرەکانی یەکەمی هێرشی ئەمریکا بۆ سەر قوتابخانەی میناب لە ئێران درکیان بەوە کردووە کە لە لایەن واشنتۆنەوە ئەنجامدراوە.
بەگوێرەی ڕاپۆرتەکە، لێکۆڵینەوەکان دەریدەخەن کە هێرشەکە لە ئەنجامی یەک بڕیاری کارەساتبار نەبووە، بەڵکوو زنجیرەیەک بڕیار و هەڵە و هەلی لەدەستچوو کە دەکرا ڕێگری لە هێرشەکە بکرێت.
ڕاپۆرتەکە باس لەوە دەکات کە نەبوونی کات بۆ دیاری کردنی ئامانجە خوازراوەکان و زانیاری ناتەواو و زۆر پشتبەستن بە زیرەکی دەستکرد ڕۆڵی هەبووە لەم کارەدا. ئەو ناوچەیە لە داتاکانی ئەمریکادا وەک ناوچەیەکی سەربازی نیشان دراوە، هاوکات وێنەکانی مانگی دەستکرد دەریدەخەن کە ساڵانێک پێشتر قوتابخانەیەک لەو ناوچەیەدا دروستکراوە.
هیچ کام لە ئەندامانی تیمی "کەمکردنەوەی زیانەکانی مەدەنی" پێش هێرشەکە پێگەی مینابیان نەپشکنیبوو، چونکە تیمی فەرماندەیی ناوەندی لە ١٠ کەسەوە بۆ یەک کەس کەمکرابووەوە.
نوێنەرایەتییەکی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ دۆزینەوەی ڕاستییەکان سەبارەت بە ئێران پێشتر ڕایگەیاندبوو کە داتای پشتڕاست کراو هەیە بۆ ئەوەی باوەڕی بەوە هەبێت کە ئەمریکا بەرپرسە لە دوو هێرشی سەربازی بۆ سەر قوتابخانەیەک و کۆمەڵگەیەکی وەرزشی لە ئێران لە مانگی شوباتدا کە یەکسان بوو بە تاوانی جەنگ.
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