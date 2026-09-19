  1. ئێران
AP ١٤٠٥ خەرمانان ٢٨ ٠٧:١٧

قاڵیباف بۆ ئەمریکا: دەبێ مۆتەکە ترسناکەکە قبووڵ بکەن

قاڵیباف بۆ ئەمریکا: دەبێ مۆتەکە ترسناکەکە قبووڵ بکەن

سەرۆکی پەرلەمانی ئێران لە وەڵامی سەرۆکی ئەرکانی هاوبەشی هێزە چەکدارەکانی ئەمریکادا نووسی: ئەوەی کە سەردەمانێک مۆتەکەیەکی ترسناک بوو بۆ ئێوە، ئەمڕۆ بووەتە ڕاستییەک. دەبێ قبووڵی بکەن.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، محەممەد باقر قالیباف، سەرۆکی پەڕلەمانی ئێران لە کاردانەوە بە ژەنەڕاڵ کەین، سەرۆکی ئەرکانی هاوبەشی هێزە چەکدارەکانی ئەمریکا، بە بڵاوکردنەوەی پۆستێک لە یەکێک لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان نووسی: ئەو سەردەمەی کە فڕۆکەی ئێف ٣٥ و ئێف ١٥ەکانتان ڕاو دەکرێن و ناچار دەبیت ڕاپۆرت بدەیت کە تەنیا زیانیان پێگەیشتووە، لە ئێستاوە دەستی پێکردووە. ئەوەی سەردەمانێک تەنها مۆتەکەیەکی ترسناک بوو، ئێستا بووەتە واقیعێکی ڕۆژانە. دەبێ قبووڵی بکەن.

شایانی باسە، سەرۆکی ئەرکانی هاوبەشی هێزە چەکدارەکانی ئەمریکا پێشتر لە کۆنفرانسی ئاسمانی و بۆشایی ئاسمان و ئەلیکترۆنی سوپای ئەمریکادا وتبووی: لەمەودوا دەبێت وا دابنێین کە یەکە سەربازییەکانمان و پێکهاتەکانمان لەلایەن سیستەمی ئۆتۆنۆمەوە ڕاو دەکرێن، لە سەرانسەری سپێکتریمی فرێکوێنسیدا پەک دەخرێن، و لە چرکەیەکدا بەدواداچوونیان بۆ دەکرێت.

News ID 60454

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