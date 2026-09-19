  1. ئێران
AP ١٤٠٥ خەرمانان ٢٨ ١٠:٥٩

عێراقچی بۆ فەڕەنسا: بەسە فرمیسکی تیمساح ڕشتن

عێراقچی بۆ فەڕەنسا: بەسە فرمیسکی تیمساح ڕشتن

وەزیری دەرەوەی ئێران کاردانەوەی بەرامبەر پەیامی ئەم دواییەی وەزیری دەرەوەی فەرەنسا نیشان دا و نووسی: یەک ملیۆن و نیو جەزائیری لە کاتی شەڕی سەربەخۆیی ئەو وڵاتەدا لەلایەن فەرەنساوە کۆمەڵکوژ کران.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەید عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی ئێران کاردانەوەی بەرامبەر پەیامی ئەم دواییەی وەزیری دەرەوەی فەڕەنسا نیشان دا و نووسی: یەک ملیۆن و نیو جەزائیری لە کاتی شەڕی سەربەخۆیی ئەو وڵاتە لە لایەن فەرەنساوە کۆمەڵکوژ کران. پاریس بە فەرمی کەمتر لە یەک لەسەر دەیان تۆمار کردووە، بەڵام هێشتا ڕەتیدەکاتەوە داوای لێبوردن بکات لەسەر تاوانە کۆلۆنیالیزمەکانی.

عێراقچی زیادی کرد: بەسە فرمێسکی تیمساح، کاک بارۆ. بێدەنگی ئێوە کاتێک ئەمریکا منداڵانی قوتابخانەکانمانی کۆمەڵکوژ کرد هەموو شتێک دەڵێت.

News ID 60456

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