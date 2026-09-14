ئێران درۆنێکیMQ1 ئەمریکی داخست

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، بەشی پەیوەندییە گشتییەکانی سپای پاسداران ڕایگەیاند: چەند ساتێک لەمەوبەر، فڕۆکەیەکی بێفڕۆکەوانی پێشکەوتووی MQ1 لە لایەن سیستەمی نوێی بەرگری پێشکەوتووی ئاسمانی سپای پاسداران، لە ژێر کۆنترۆڵی تۆڕی بەرگری ئاسمانی یەکگرتووی وڵات، بەسەر گەرووی هورمزدا، ڕێگری لێکرا و لەناوچوو.
سپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسلامی ڕایگەیاند: چەند ساتێک لەمەوبەر، فڕۆکەیەکی بێفڕۆکەوانی پێشکەوتووی MQ1 لە لایەن سیستەمی نوێی بەرگری پێشکەوتووی ئاسمانی سپای پاسدارانەوە ڕێگری لێکرا و لەناوچوو.
News ID 60422
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