  1. ئێران
AP ١٤٠٥ خەرمانان ٢٣ ١٠:٤١

ئێران درۆنێکیMQ1 ئەمریکی داخست

ئێران درۆنێکیMQ1 ئەمریکی داخست

سپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسلامی ڕایگەیاند: چەند ساتێک لەمەوبەر، فڕۆکەیەکی بێفڕۆکەوانی پێشکەوتووی MQ1 لە لایەن سیستەمی نوێی بەرگری پێشکەوتووی ئاسمانی سپای پاسدارانەوە ڕێگری لێکرا و لەناوچوو.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، بەشی پەیوەندییە گشتییەکانی سپای پاسداران ڕایگەیاند: چەند ساتێک لەمەوبەر، فڕۆکەیەکی بێفڕۆکەوانی پێشکەوتووی MQ1 لە لایەن سیستەمی نوێی بەرگری پێشکەوتووی ئاسمانی سپای پاسداران، لە ژێر کۆنترۆڵی تۆڕی بەرگری ئاسمانی یەکگرتووی وڵات، بەسەر گەرووی هورمزدا، ڕێگری لێکرا و لەناوچوو.

News ID 60422

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