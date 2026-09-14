گیرخواردنی ژمارەیەک هێزی سپای پاسداران لە توونێلی عەلی تاهێری لوبنان ڕەتکرایەوە

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، بە وتەی پەیامنێری مێهر، ئەو بانگەشەیەی کە لە هەندێک کەناڵ و پەیجی سۆشیال میدیا کە باس لە زیندانی بوونی ژمارەیەک لە هێزەکانی سوپای پاسداران لە تونێلەکانی ناوچەی عەلی ئەلتاهر لە باشووری لوبنان کراوە، ڕاست نییە.

بەگوێرەی ئەو زانیارییانەی لە بارەی ئەو هێزانەی لە دوو تونێلەکەدا ئامادەبوون بڵاوکراونەتەوە کە ئۆپەراسیۆن و تەقینەوەکانی سوپای ئیسرائیل کراونەتە ئامانج، ئەو هێزانەی لەو دوو تونێلە جێگیرکراون، چەکداری حزبوڵای لوبنان بوون و هیچ هەواڵێک نییە کە هێزەکانی سپای پاسداران لەو تونێلانەدا گیریان خواردبێت.

بەگوێرەی هەمان زانیاری، 48 هێزی حزبوڵا لەم دوو تونێلەدا ئامادەبوون و 8 چەکداری حزبوڵا لە کاتی هێرشەکانی ئیسرائیلدا شەهید بوون.

لە چەند ڕۆژی ڕابردووشدا سوپای ئیسرائیل لەناوبردنی ژێرخانی ژێرزەمینیی حزبوڵڵای لە بەرزاییەکانی عەلی ئەلتاهر ڕاگەیاند و ڕایگەیاند کە زیاتر لە هەزار و ١٠٠ تۆن تەقەمەنی بۆ لەناوبردنی دوو ڕێڕەوی ژێر زەوی بەکارهێناوە.

بەڵام پێشتر هەندێک لە دەزگاکانی ڕاگەیاندنی بیانی پاگەندەی بوونی ڕاوێژکارە سەربازییەکانی ئێرانیان لەم توونێلە کردبوو، ئەمەش بانگەشەیەکی ناتەبایە لەگەڵ ئەو ڕاستیانەی کە هەن سەبارەت بەو هێزانەی کە لە دوو تونێلەکەدا هەن، هەروەها ڕاپۆرتەکانی پەیوەست بە ئۆپەراسیۆنەکانی سوپای ئیسرائیل ناگونجێت.