دوایین زانیاری لەسەر سنوورەکانی ئێران؛ دور سنووری لای عێراق داخراون

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، بەدواداچوونەکانی ئاژانسی مێهر لە چالاکییە سنوورییەکان دەریدەخەن کە تەنیا ژمارەیەکی کەم لە سنوورەکان لە باشووری ڕۆژئاوا و ڕۆژئاوای وڵات ڕووبەڕووی سنووردارکردنی تێپەڕبوونی موسافیر و کەلوپەل بوونەتەوە.

ئەمەش لە کاتێکدایە کە هاتوچۆ لە سنوورەکانی ڕۆژهەڵات و باکووری ڕۆژئاوای وڵات وەک هەمیشە بەردەوامە و گواستنەوەی کەلوپەل و تێپەڕینی موسافیر لە بارودۆخی ئاساییدا بەردەوامە.

جێگری ئاسایش و جێبەجێکردنی یاسای پارێزگای خوزستان ڕایگەیاند: هاتنی موسافیری نوێ بۆ سنوورەکانی شەلەمچە و چەزابە، هەروەها هاتنە ژوورەوە و دەرچوونی کاڵا لەو سنوورانە، تا ئێستا قەدەغەیە.

حەیاتی ڕاشیگەیاند: هاتوچۆ لەم دوو سنوورە تەنیا بە مەبەستی پەڕینەوەی ئەو کەسانە دەکرێت کە پێشتر لە پشت سنوورەوە بوون و هەر گۆڕانکارییەک لە دۆخی سنوورەکان دواتر ڕادەگەیەنرێت.

لە هەواڵەکاندا هاتووە: هاتووچۆ لە پێنج سنووری ئازەربایجانی ڕۆژئاوا سەرەڕای زیادبوونی قەبارەی هاتوچۆ بە ئاسانی بەڕێوەدەچێت و پڕۆسەی ترانزێت لە تێرمیناڵە سنوورییەکانی پارێزگاکە بەبێ پەککەوتن و وەستانی درێژخایەن بەرەوپێش دەچێت.