ئێران هەڕەشەی توند لە کۆریای باشوور دەکات؛ خۆت وەرنەدەی لە گەرووی هورمۆز!

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، بەرپرسێکی باڵای ئاسایشی سیاسیی ئێران لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ ئەلمەیادین جەختی کردەوە: ئێمە هۆشداری دەدەینە کۆریای باشوور کە تەسلیمی گوشارەکانی واشنتۆن نەبێت بۆ ناچارکردنی هاوکاری لە ئۆپەراسیۆنە سەربازییە نایاساییەکانی ئەمریکا.

ئاماژەی بەوەشکرد: سیئۆل نابێت بەرژەوەندی و پێگەی خۆی بکاتە قوربانی لەپێناو بەرژەوەندی سیاسەتەی دوژمنکارانەی ئەمریکا لەدژی ئاسایش و سەقامگیری ناوچەکە.

ئەو بەرپرسە ئێرانییە جەختی لەوە کردەوە: کۆریای باشوور زۆر باش دەزانێت کە هۆکاری سەرەکیی نەبوونی ئاسایش لە گەرووی هورمز، دەستدرێژیی ئەمریکی– زایۆنیستییە و نابێت ئەو ڕاستییە پشتگوێ بخات. تاران هەر بەشدارییەکی کۆریای باشوور لە دژی ئێران لە گەرووی هورمز بە بەشداریی سەربازی ڕاستەوخۆ لە هێرشی سەربازی بۆ سەر ئەم وڵاتە دەزانێت.

ڕاشیگەیاند: ئێران هەرگیز قبووڵ ناکات هیچ وڵاتێک لە تاوانی دوژمنکارانە دژ بە نەتەوەی ئێران. تا دەستێوەردانەکانی نایاسایی ئەمریکا هاوکار بێت، هاوکات لەگەڵ گەمارۆی دوژمنکارانە و شەڕی ئابووری دژ بە ئێران، ناتوانرێت ئاسایش بۆ ناوچەکە بگەڕێنرێتەوە.

دوێنێ نووسینگەی سەرۆکایەتی کۆریای باشوور پاگەندەی کرد کە وڵاتەکەی بیر لە بژاردەی جۆراوجۆر دەکاتەوە، لەوانەش هەنگاوی سەربازی سەبارەت بە گەرووی هورمز، بەڵام تا ئێستا هیچ بڕیارێکی یەکلاکەرەوە لەو بارەیەوە نەدراوە.