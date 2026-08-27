  1. فەرهەنگ و هونەر
AP ١٤٠٥ خەرمانان ٥ ١٢:٢٨

جەژنی گەورەی ئوممەتی ئەحمەد لە سنە بەڕێوەدەچێت؛ پێشبینی بەشداریی 100 هەزار کەس

جەژنی گەورەی ئوممەتی ئەحمەد لە سنە بەڕێوەدەچێت؛ پێشبینی بەشداریی 100 هەزار کەس

هاوکات لەگەڵ لەدایکبوونی حەزرەتی موحەممەد (د.خ)، ئاهەنگێکی گەورەی ئەم بۆنەیە، ڕۆژی هەینی 6ی خەرمانان ، لە پیاسە ڕێگای فێردۆسی لە شاری سنە بە ئامادەبوونی هونەرمەندان، گۆرانیبێژان، و گرووپە فەرهەنگی و هونەرییەکان بەڕێوەدەچێت.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، هاوکات لەگەڵ لەدایکبوونی حەزرەتی ئەحمەد (د.خ)، بە پێشکەشکردنی بەرنامەی جۆراوجۆری فەرهەنگی، هونەری و ئایینی، ئاهەنگێکی گەورەی "ئاهەنگی ئوممەتی ئەحمەد (د.خ)" لە شاری سنە بەڕێوە دەچێت.

ئەم بەرنامە تایبەتە کاتژمێر ٤:٠٠ی پاشنیوەڕۆی ڕۆژی هەینی 6ی خەرمانان لە ڕێڕەوی فێردۆسی لە شاری سنە دەست پێدەکات و خەڵکی گشتی دەتوانن لەم ڕێوڕەسمەدا ئامادەبن.

بە وتەی ڕێکخەران، بەرنامەی جۆراوجۆر بۆ ئەم چالاکییە دانراوە، لەوانە خوێندنەوەی مەولوودنامە، ژەنینی دەف، گرووپی هونەری نمایش، و بەرنامەی شاد و خێزانی.

لە ئاهەنگەکەدا کەسایەتییە هونەری و فەرهەنگییەکانی ئێران بەشدار دەبن،

سالانی رابردوو هەزاران کەس بەشداریی ئەم ئاهەنگەیان کردبووکە پێش بینی دەکرێت ئەمسا زیاتر لە 100 هەزار کەس بەشدار بن.

News ID 60285

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