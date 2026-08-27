جەختی سەرۆک کۆماری ئێران لەسەر یەکگرتوویی موسڵمانان

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، مەسعوود پزشکیان لە کۆنفرانسی یەکگرتوویی ئیسلامیدا ڕایگەیاند: ڕێبەری شەهید یەکگرتوویی ئیسلامی بە بنەمایەکی ستراتیجی بۆ شکۆمەندی و سەربەخۆیی نەتەوەی ئیسلامی زانی.

پزشکیان دەشڵێت: ئەمساڵ لە هەلومەرجی جیاوازدا کۆبووینەوە. تەوەری چلەمین کۆنفرانسی یەکگرتوویی ئیسلامی، ڕوونکردنەوەی بیری بەرزی ڕێبەری شەهیدمان، ئایەتوڵڵای مەزن سەید عەلی حوسێنی خامنەیی د.خ.

وتیشی: یەکگرتوویی ئیسلامیی بە تاکتیکێکی سیاسی یان ئیستحقاقێکی زوو تێپەڕ نەدەزانی، بەڵکوو بە پرەنسیپێکی ستراتیجی بۆ کەرامەت و سەربەخۆیی و ئایندەی گەشاوەی نەتەوەی ئیسلامی دەزانی.

ناوبراو درێژەی بە قسەکانی دا: بوونی پڕ بەختەوەری پێغەمبەری پیرۆز (د.خ)ی بە خاڵی سەرەکی هاودەنگی موسڵمانان زانی و هەمیشە هۆشداری دا کە هەرچەندە جیاوازی بیروڕا سروشتییە، بەڵام گۆڕینی ئەم جیاوازییە بۆ دوژمنایەتی و ململانێ، هێزی میللەت لە ناوەوە دەڕژێت و دەبێتە هۆی ڕووخانی.

سەرۆک کۆمار ڕایگەیاند: "تەوەری فەرمی کۆنفرانسی ئەمساڵ بە وردی لەسەر ئەم میراتە فیکرییە دامەزراوە. ئەمڕۆ هەرچەندە لە نێو ئێمەدا نییە، بەڵام بیرمان دێتەوە کە لە شەڕێکدا کە بەسەر وڵاتەکەماندا سەپێندرا، سەرکردە ژیرەکەمان و کۆمەڵێک فەرماندە و زانا و خوێندکار و کەسانی بێتاوانمان بە نیعمەتە گەورەکەی شەهیدبوون گەیشتن".