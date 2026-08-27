چلەمین کۆنفڕانسی نێودەوڵەتی یەکگرتوویی ئیسلامی لە تاران بە ئامادەبوونی نوێنەری 40 وڵاتی جیهان

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، بەرەبەیانی ئەمڕۆ، چلەمین کۆنفرانسی نێودەوڵەتی یەکگرتوویی ئیسلامی بە ئامادەبوونی سەرۆک کۆمار و کۆمەڵێک زانای دیاری جیهانی ئیسلامی لە هۆڵی سەرانی تاران دەستی پێکرد.

لەم ڕێوڕەسمەدا، حوجەتولئیسلام حەمید شەهریاری، ئەمینداری گشتی کۆڕبەندی جیهانی نزیکبوونەوەی ئایینە ئیسلامییەکان، پیرۆزبایی جەژنی ساڵیادی لەدایک بوونی پێغەمبەری ئیسلام (د.خ) و ئیمام جەعفەر سادق (ع)ی کرد.

شەهریاری بە ئاماژەدان بە پێشهاتەکانی ساڵی ڕابردوو وتی: گرنگترین ڕووداو کە ڕووبەڕووی بووینەوە ئەو شەڕە بوو کە ئەمریکای شەڕێکی جیهانی دژی نەتەوەی ئێران دەستی پێکرد؛ بەڵام پرسیاری سەرەکی ئەوەیە کە بۆچی شەڕی ڕەمەزان بە شەهیدبوونی ڕێبەری ئوممەتی ئیسلامی دەستی پێکرد؟ ئەم شەڕە شەش مانگە بەسەر ئێراندا سەپێنراوە، چونکە چەوسێنەریی جیهانی ترسی لە بەهێزبوونی ئێران هەیە و ناتوانێت بەرگەی دەسەڵاتی مرۆڤێک بگرێت .

سکرتێری گشتیی کۆڕبەندی نزیک بوونەوەی مەزەبە ئیسلامییەکان لە ژماردنی هۆکارەکانی دوژمنایەتی ئەمریکا بەرامبەر ئێران ڕایگەیاند: “ئەوان نایانەوێت ئێران خاوەنی وزەی ئەتۆمی، هێزی مووشەکی، ژێرخانی پێشکەوتوو، نەوت، زانا، سەربازی بوێر، حکومەت و سیستەمێکی بەهێز و تەنانەت سەرکردایەتییەکی بەهێزیش بێت؛ چونکە هەریەکێک لەم هۆکارانە یەکگرتوویی نیشتمانی و بەرخۆدانی ئوممەتی ئیسلامی بەهێزتر دەکەن.

زانایانی موسڵمان جەختیان لەسەر پێویستی پراکتیزەکردنی یەکڕیزی و وەستانەوە لە دژی دوژمنە هاوبەشەکان کرد.

زانایان و بیرمەندان و کەسایەتییە ئایینیەکانی وڵاتانی موسڵمان لە چلەمین کۆنفرانسی یەکگرتوویی ئیسلامیدا جەختیان لەسەر پێویستی پراکتیزەکردنی یەکڕیزی و وەستانەوە بەرامبەر دوژمنە هاوبەشەکان کردەوە.

لە پەراوێزی مەراسیمەکەدا، پەردە لەسەر شەش ناونیشانی کتێبی نوێ لادرا کە تیشکیان خستە سەر لێکنزیکبوونەوەی ئایینەکان و یەکگرتوویی ئیسلامی.