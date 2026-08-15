قاڵیباف: وتم ئەمشەو لە ئیسڕائیل دەدەین و ئەگەر وڵام بداتەوە لە هەموو ناوچەکە دەدەین

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، محەممەد باقر قالیباف لە دیدارێکدا لەگەڵ کۆمەڵێک لە بلیمەتانی فەرهەنگی وڵات وتی: لە کاتی دوایین هێرش بۆ سەر زاحیە، دانوستانەکانم ڕاگرت و ڕامگەیاند کە ئەمشەو لە ڕێژیمی زایۆنی دەدەین لە و ئەگەر ڕژیم وەڵامی بداتەوە، لە هەموو ناوچەکە دەدەین.

ناوبراو لە درێژەی قسەکانیدا وتی: ئەنجامەکەی ئەوە بوو کە هەر ئەو شەو گەمارۆکە هەڵگیرا، لە کاتێکدا بەپێی ئەو لێکتێگەیشتنە بڕیار بوو لە ماوەی ٣٠ ڕۆژدا بکرێتەوە، کاتێک ترامپ لە تویتێکدا ڕایگەیاند کە ئەمشەو گەمارۆکە و گەرووی هورمز پێکەوە دەکرێنەوە، من ڕامگەیاند کە ئەگەر ئەو ئیدیعا درۆیە سەبارەت بە گەرووی هورمز ڕاست نەکرێتەوە، ئەوا هێرشەکە ئەنجام دەدەین و ترەمپ ناچار بوو هەڵوێستی خۆی ڕاست بکاتەوە و پاشەکشێ بکات."