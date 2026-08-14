شێخ نەعیم قاسم: هەر کەسێ بیر لە تەسلیم بوونی حزبوڵا دەکاتەوە دڵی بە سەرابێک خۆشە

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، شێخ نەعیم قاسم وتی: بەرخۆدان نەیهێشت دوژمن بگات بە ئامانجەکانی و بەردەوامە لە هەنگاونان بۆ پێشەوە لەسەر ڕێگای بژاردەکانی.

وتیشی: هەرکەسێک بە تەسلیمبوون ڕازی بووبێت، لە ڕاستیدا دڵی بە سەرابێک خۆش کردووە و بە باشی بەرخۆدان ناناسێت.

شێخ نەعیم زیادی کرد: ئێمە لەبەردەم بژاردەیەکداین کە جگە لە تەسلیمبوون و داڕمان هیچی تریان نییە. ئەو ڕێککەوتنە کە بەیروت واژۆی کرد، نە ڕێککەوتنە و نە چوارچێوە، بەڵکوو زنجیرەیەک سەپاندنی بڕیاری زایۆنیستی بە جەوهەرێکی ئیسرائیلییەوە کە هەموو ئەو شتانە دەداتێ کە تەلئەبیب دەیەوێت. تیمی لوبنانی تەنیا لەم پرۆسەیەدا بەدوای ئەمریکا و ئیسرائیلدا کەوتوون.

ئەنجامی ٧ خولی دانوستان لەگەڵ ئیسرائیل چی بوو؟

ئاماژەی بەوەشکرد: دەستکەوتی ٧ خولی دانوستانەکان چی بوو؟ پێویستە دەسەڵاتدارانی لوبنان دان بە شکستدا بنێن و بگەڕێنەوە ناو گەلەکەیان بۆ ئەوەی بە هەڵوێستێکی یەکگرتوو دەسەڵات بگرنە دەست.

جەختیشی کرد: پێویستە هەموو ئەو کارتانەی کە لوبنان هەیەتی، بە بەرخۆدان و یەکگرتوویی و دەسەڵاتەوە کەڵکی لێ وەربگرن. بەیروت چۆن دەتوانێت ئەم سووکایەتیانە بە سوپا و بەئامانجکردنی هێزەکانی سوپا قبوڵ بکات؟ ئەمە چ جۆرە بیدعەیەکە کە لە ژێر ناوی زۆنی تاقیکاریدا دامەزراوە؟ ئێمە باوەڕمان بەو دانوستانانە نییە. دەسەڵاتدارانی لوبنان بە ئارەزووی خۆیان دەستبەرداری مافی خۆیان بوون بۆ گرتنەبەری ڕێوشوێنی یاسایی دژی ئیسرائیل لە دادگاکاندا. داوا لە دەسەڵاتداران دەکەم لەم هەڵە زەلیلکەرە بگەڕێنەوە کە سەروەری لوبنان لەناو دەبات.

ئێمە شەڕ دەکەین تا دوا دڵۆپی خوێنمان/ڕێککەوتنی ئیسلام ئاباد دوژمنی کۆنتڕۆڵ کرد

ئەمینداری گشتی حزبوڵای لوبنان جەختی لەوە کردەوە: هەرگیز پێشێلکردنی سەروەری لوبنان و بەردەوامیی دەستدرێژیی ئیسرائیل قبووڵ ناکەین. هەروەها هەرگیز قبوڵ ناکەین کە ئەمریکا وڵاتەکەمان بکاتە ئامانج. سەرەڕای درێژەدان بە دەستدرێژی تەلئەبیب، بەڵگەنامەی ڕێککەوتنی ئیسلام ئاباد دەستدرێژی دوژمنی زایۆنیستی سنووردار کرد و ناچاری کرد گرژییەکان کەم بکاتەوە. ئەم ڕێککەوتنە ڕێگەی بە خەڵک دەدا بگەڕێنەوە سەر ماڵ و حاڵی خۆیان. شەڕی ئێمە شەڕێکی بەرگرییە و ئەوە دوژمنی زایۆنییە کە شەڕی لە دژی ئێمە هەڵگیرساندووە. ڕاستە هاوسەنگی هێز نییە، بەڵام ئێمە تەسلیم نابین. ئەو زیانانەی بەر وڵات کەوتووە دەبێت قەرەبوو بکرێتەوە، حکومەتیش لێی بەرپرسیارە. بە بنەماڵەی بەرخۆدان دەڵێم بێ ئێوە دەمرین و تا دوا دڵۆپی خوێنمان شەڕ دەکەین و هەرگیز وازتان لێ ناهێنین.