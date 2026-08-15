  1. ئێران
AP ١٤٠٥ گەلاوێژ ٢٤ ١٠:٢٧

فەرماندەی گشتی سپای پاسداران: تەیارترین لەشکری جیهانمان ڕووخاند

فەرماندەی گشتی سپای پاسداران: تەیارترین لەشکری جیهانمان ڕووخاند

فەرماندەی گشتیی سوپای پاسداران لە نامەیەکدا کە ئاراستەی جەنگاوەرانی ئیسلامی کردووە، وەک پێزانینی شەش مانگی جیهاد جەختی لەوە کردووەتەوە: جەنگاوەرانی ئیسلام چەکدارترین و تەیارترین سوپای جیهانیان هێنایە سەر ئەژنۆ.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، فەرماندەی گشتیی سوپای پاسداران لە نامەیەکدا کە ئاراستەی جەنگاوەرانی ئیسلامی کردووە، وەک پێزانینی شەش مانگی جیهاد جەختی لەوە کردووەتەوە: جەنگاوەرانی ئیسلام چەکدارترین و تەیارترین سوپای جیهانیان خستۆتە سەر ئەژنۆ.
سەرلەشکەر وەحیدی ڕڵیگەیاند: ئەو شکۆمەندییەی کە بە شەش مانگ جیهادی بێهاوتای خۆتان لە دژی دوژمنانی خوێنڕێژی مرۆڤایەتی نیشانتان دا، جیهانی سەرسام کرد و هیوای سەرکەوتنی کۆتایی بەسەر ستەمکارانی لە ناو دڵی ستەملێکراودا زیندوو کردۆتەوە.

بە پشت بەستن بە خودای گەورە و شەڕی سەرکەوتووانە لە هەلومەرجێکی ئەوپەڕی سەختدا، گەرمای سووتێنەر و قورسی دوورگە و کەناراوەکانی باشوور و سەرمای بەرزاییە بەرزەکانی سنووری باکوور، و ئۆپەراسیۆنە سەرکەوتووەکانی هێرش و بەرگری لە ژێر ئاگری قورسدا، چەکدارترین سوپای مێژووی جیهانت خستە سەر ئەژنۆ.

News ID 60194

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