فەرماندەی گشتی سپای پاسداران: تەیارترین لەشکری جیهانمان ڕووخاند

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، فەرماندەی گشتیی سوپای پاسداران لە نامەیەکدا کە ئاراستەی جەنگاوەرانی ئیسلامی کردووە، وەک پێزانینی شەش مانگی جیهاد جەختی لەوە کردووەتەوە: جەنگاوەرانی ئیسلام چەکدارترین و تەیارترین سوپای جیهانیان خستۆتە سەر ئەژنۆ.

سەرلەشکەر وەحیدی ڕڵیگەیاند: ئەو شکۆمەندییەی کە بە شەش مانگ جیهادی بێهاوتای خۆتان لە دژی دوژمنانی خوێنڕێژی مرۆڤایەتی نیشانتان دا، جیهانی سەرسام کرد و هیوای سەرکەوتنی کۆتایی بەسەر ستەمکارانی لە ناو دڵی ستەملێکراودا زیندوو کردۆتەوە.

بە پشت بەستن بە خودای گەورە و شەڕی سەرکەوتووانە لە هەلومەرجێکی ئەوپەڕی سەختدا، گەرمای سووتێنەر و قورسی دوورگە و کەناراوەکانی باشوور و سەرمای بەرزاییە بەرزەکانی سنووری باکوور، و ئۆپەراسیۆنە سەرکەوتووەکانی هێرش و بەرگری لە ژێر ئاگری قورسدا، چەکدارترین سوپای مێژووی جیهانت خستە سەر ئەژنۆ.