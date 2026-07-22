سپا: کارێک دەکەین ماتەمینی گشتی لە ئەمریکا ڕابگەیێنن

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سوپای پاسداران لە بەیاننامەیەکدا ڕایگەیاند، لە شەپۆلی 25ی ئۆپەراسیۆنی نەسری دوودا، زیانێکی زۆر بە هەنگاری فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی MQ9 گەیاندووە، 8 فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی نوێ و 2 فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی ئامادە بۆ بەکارهێنان، 2 هەلیکۆپتەری قورسی ئەمریکی لەناوبردووە و ژمارەیەک هێزی داگیرکەری لە بنکەی شا فەیسەڵ و شازادە حەسەن لە ئوردن کوشتووە و بریندارکردووە.
لە قۆناغی یەکەمی وەڵامدانەوەکەدا، هێرشێکی مووشەکی و فڕۆکەی بێفڕۆکەوان بۆ سەر بنکەکانی شا فەیسەڵ و شازادە حەسەن هانگارێکی ئامادەکاری ئێف ١٥ی کردە ئامانج، هەروەها لە هێرشێکدا بۆ سەر هەنگاری ئامادەکاری فڕۆکەی بێفڕۆکەوان، هەشت فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی نوێی MQ9 و بە تەواوی لەناوچوون، و دوو لەوانە کە لە ناوچەکەدا بوون زیانێکی زۆریان پێگەیشت.
لە هێرشی دواتر بۆ سەر هەنگاری هێلیکۆپتەرەکان، دوو هێلیکۆپتەری قورسی ئەمریکی زیانێکی زۆریان پێگەیشت.
لە هێرشێکدا بۆ سەر ناوەندێک کە هێزی داگیرکەری تێدا نیشتەجێیە، ژمارەیەک لەوان کوژران و بریندار بوون.
سپا ڕایگەیاندووە کە هیچ ڕێگایەک نییە کە بۆ هەمیشە سێبەری شەڕ لە وڵات لاببرێت جگە لە چەسپاندن و سەپاندنی تێچووی قورس بەسەر دەستدرێژکاردا. ئەگەر ئەم وەڵامانە بەس نەبن و دەستدرێژی بەردەوام بێت، ئێمە ئامادەکاری دەکەین بۆ ئۆپەراسیۆنێکی پەشیمانکەرەوە کە دواتر ڕاگەیاندنی ماتەمینی گشتی لە ئەمریکا بەدوای خۆیدا دەهێنێت.
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