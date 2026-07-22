ئێران ڕەتیکردەوە داوای دانوستانی لە ئەمریکا کردبێت

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، حەسەن قەشقاوی، وتەبێژی کۆمیسیۆنی ئاسایشی نیشتمانی و سیاسەتی دەرەوەی مەجلیسی شۆرای ئیسلامی لە لاپەڕەی خۆی لە یەکێک لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان نووسیویەتی: پاگەندەی ترامپ سەبارەت بە داواکاریی ئێران بۆ دانوستان بە هیچ شێوەیەک ڕاست نییە، وا دیارە کە ترامپ دەبێ بەدوای ڕێگای باشتردا بگەڕێت بۆ دەرچوون لەو زەلکاوەی کە تێیدا گیر بووە و بۆ ئەوە تەنانەت کورتخایەنیش بووبێت بازاڕەکان هێور کەنەوە.