  1. ئێران
AP ١٤٠٥ پووشپەڕ ٣١ ١٢:٠٩

ئێران ڕەتیکردەوە داوای دانوستانی لە ئەمریکا کردبێت

ئێران ڕەتیکردەوە داوای دانوستانی لە ئەمریکا کردبێت

وتەبێژی کۆمیسیۆنی ئاسایشی نیشتمانی و سیاسەتی دەرەوەی پەرلەمانی ئێران وتی: پاگەندەی سەرۆکی ئەمریکا سەبارەت بە داواکاری ئێران بۆ دانوستان بە هیچ شێوەیەک ڕاست نییە.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، حەسەن قەشقاوی، وتەبێژی کۆمیسیۆنی ئاسایشی نیشتمانی و سیاسەتی دەرەوەی مەجلیسی شۆرای ئیسلامی لە لاپەڕەی خۆی لە یەکێک لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان نووسیویەتی: پاگەندەی ترامپ سەبارەت بە داواکاریی ئێران بۆ دانوستان بە هیچ شێوەیەک ڕاست نییە، وا دیارە کە ترامپ دەبێ بەدوای ڕێگای باشتردا بگەڕێت بۆ دەرچوون لەو زەلکاوەی کە تێیدا گیر بووە و بۆ ئەوە تەنانەت کورتخایەنیش بووبێت بازاڕەکان هێور کەنەوە.

News ID 60032

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