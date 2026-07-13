بەقایی: ئێران هێرشی نەکردۆتە سەر هیچ وڵاتێکی ناوچەکە؛ ئەوە بنکەکانی ئەمریکان بەرکەوتوون

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵیمێهر، وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران سەبارەت بە ڕێککەوتنی ئاشتی ئیسلام ئاباد چی بەسەر دێت، ڕایگەیاند: ئەمریکییەکان لەم ماوەیەدا بەشە جیاوازەکانی ئەو لێکتێگەیشتنە ١٤ خاڵییەیان بڕیوە.

لە هەر شوێنێک لایەنی بەرامبەر بەڵێنەکەی پێشێل کرد، ئێمەش هەندێک ڕێوشوێنی دیاریکراومان نەگرتەبەر.

بەڵگەی لەسەرە کە بەشە جیاوازەکانی لێکتێگەیشتنەکە پێشێل کراوە.

وتیشی: ئەمریکییەکان گیرۆدەی درۆکردن بوون و بەڵێن پێشێل دەکەن.

بەقایی کاردانەوەی بەرامبەر بەیاننامەی وڵاتانی ئەوروپا نیشان دا و وتی: لێدوانی وڵاتانی ئەوروپا هیچ بنەمایەکی نییە و ڕاهاتوون ڕاستییەکان بە پێچەوانەوە ببینن.

ئەو لێدوانانە هیچ یارمەتیدەرێکی هەڵوێستی ئەوروپییەکان نابێت.

جەختیشی کرد: ئەمریکییەکان هەر لە ڕۆژی یەکەمەوە فێڵیان کرد.

وتەبێژی وەزارەتی دەرەوە زیادی کرد:

ئەمریکا بە هاندانی وڵاتانی ناوچەکە هەوڵیدا تێپەڕینێکی سەلامەتی گەرووی هورمز بەدەر بکات و مادەی پێنجەمی لێکتێگەیشتنەکەی پێشێل کرد و ئاسایشی کەشتیوانی لە ناوچەکەدا خستە مەترسییەوە.

ئەوەشی وت کە ئێمە هێرشمان نەکردە سەر هیچ وڵاتێکی ناوچەکە، هێرشەکانی ئێرانیش تەنها بۆ سەر پێگەکانی ئەمریکا بوو لە ناوچەکە.

ئاماژەشی دا ئێمە چەندین جار داوامان لە وڵاتانی ناوچەکە کردووە کە ڕێگە نەدەن ئەمریکا خاکیان بۆ داگیرکردنی ئێران بەکاربهێنێت.