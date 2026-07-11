ئایەتوڵا سەید موجتەبا خامنەیی: تۆڵەسەندنەوە خواستی گەلی ئێمەیە و بێ گومان دەبێ بکرێت

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، پەیامێکی گرنگی ئایەتوڵڵا سەید موجتەبا خامنەیی ڕێبەری شۆڕشی ئیسلامی بە بۆنەی ڕێوڕەسمی پرسە و ناشتنی “شەهیدی ئێران” بڵاو کرایەوە.

ڕێبەری شۆڕش لە پەیامێکدا جەختی لەوە کردەوە: تۆڵەسەندنەوە خواستی میللەتەکەمانە و دەبێت بەبێ شکست ئەنجام بدرێت، بەم زووانە، خەڵکی ئازادخوازی جیهان بەشێک لەو ئەرکە ئیلاهییە بەجێدەهێنن.

ئایەتوڵڵا سەید موجتەبا حوسێنی خامنەیی لە پەیامێکدا سوپاس و پێزانینی دڵسۆزانەی خۆیان بۆ ئامادەبوونی دەیان ملیۆن خەڵکی ئێرانی و عێراقی لە مەراسیمی پرسەی "ئاغەی شەهیدی ئێران" دەربڕی.

ناوبراو لە درێژەی قسەکانیاندا سەبارەت بە ئیمامی شەهیدی میللەت جەختیان لەوە کردەوە: "بەڵێن دەدەین تۆڵەی خوێنی پاکی ئێوە و هەموو شەهیدانی ئەم دوو شەڕە لە بکوژە تاوانبار و بێشەرەفەکان بکەینەوە، ئەم تۆڵەسەندنەوەیە ئیرادەی میللەتەکەمانە و دەبێت بێ شکست ئەنجام بدرێت، ئەم تاوانبارانە کە ناوەکانیان لە سەر تا پێ نووسراوە، ئاواتیمەرگێکی ئارام لەناو جێگای خۆیان دەبەنە گوڕ.

دەبێ بزانن کە ئەمە پەیوەست نییە بە بوونی من و بە بوونی بەرپرسانی ترەوە. ئێمە لەوێ بین یان نا، ئەمە بەدی دێت و بەم زووانە، هەر مرۆڤێکی ئازادی خواز لە سەرانسەری جیهان بەشێک لەم ئەرکە ئیلاهییە بەجێدەهێنێت.

لە بەشێکی تردا هاتووە: ئێستا بە سەرکردە شەهیدەکەمان دەڵێم: ئەی کوژراوی ستەملێکراو! ئەی ستەملێکراوی سەربەرز! ئەی بەندەی ڕاستگۆی خودا! ئێستا کە بە چاوی فرمێسکاوی و دڵی شکاو ماڵئاوایی لە جەستەتان دەکەین، پەیمانێکتان لەگەڵدا دەبەستین کە قوتابخانەکەتان بەرز ڕابگرین و بەو ڕێگا ڕاستە بڕۆین لەم ڕێگایەدا نەترسن و وەک ئێوەش دڵمان بە مژدە و بەڵێنەکانی خودا ببەستین .