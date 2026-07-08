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AP ١٤٠٥ پووشپەڕ ١٧ ١٦:٥٩

4300 ڕۆژنامەنووسی عێراقی و بیانی ڕووماڵی بەڕێ کرانی تەرمی ڕێبەری شەهید دەکەن

4300 ڕۆژنامەنووسی عێراقی و بیانی ڕووماڵی بەڕێ کرانی تەرمی ڕێبەری شەهید دەکەن

وتەبێژی لێژنەی باڵای پرسەی شەهید ڕێبەری ئێران لە عێراق ڕایگەیاند: نزیکەی چوار هەزار و 300 ڕۆژنامەنووسی عێراقی و بیانی ڕووماڵی ڕێوڕەسمەکەیان کرد.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، بە پشتبەستن بە ئاژانسی واع، سەعد مەعەن، وتەبێژی لێژنەی باڵای پرسەی ڕێبەری شەهیدی ئێران، سەید عەلی خامنەیی لە عێراق، ڕۆژی چوارشەممە ڕایگەیاند: نزیکەی چوار هەزار و ٣٠٠ ڕۆژنامەنووسی عێراقی و بیانی بەشدارییان لە ڕووماڵی میدیایی ئەو ڕێوڕەسمەدا کردووە.

ڕاشیگەیاند: پەخشی ڕاستەوخۆی مەراسیمی پرسە لە کاتژمێر 5ی بەیانی دەستیپێکرد و بەردەوامە، بەجۆرێک سەرجەم کەناڵە تەلەفزیۆنییە عێراقییەکان بەشێوەیەکی ڕاستەوخۆ ڕووماڵی مەراسیمەکەیان کردووە، ژمارەیەکیشیان لە سەرەتای مەراسیمەکەوە بە بەردەوامی پەخشی دەکەن.

مەعەن زیادی کرد: مەراسیمەکە کاریگەرییەکی بەرفراوانی نێودەوڵەتی هەبوو و نزیکەی هەزار ڕۆژنامەنووسی بیانی بە مۆڵەتی فەرمی ئامادەبوون بۆ ڕووماڵکردنی.

هەروەها سێ هه زار و 300 ڕۆژنامه نووسی عێراقی له پارێزگاکانی نەجەف و کەربەلا به نوێنەرایەتی تەلەفزیۆن و ڕادیۆ و ڕۆژنامه و دیجیتاڵ میدیا ڕووماڵیان کردووه .

News ID 59918

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