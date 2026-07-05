دووەم ڕۆژی ڕێوڕەسمی ماڵئاوایی لە ڕێبەری شەهیدی ئێران؛ عاشقان نوێژیان لە سەر تەرمی شەهیدان کرد

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، دووهەمین ڕۆژی ڕێوڕەسمی ماڵئاوایی ڕێبەری شەهید لە کاتژمێرە سەرەتاییەکانی بەرەبەیان بە ئامادەبوونی زۆری خەڵکی دەستی پێکرد.
سەرەڕای ئەو کاتژمێرانەی بەسەر دەستپێکردنی مەراسیمەکەدا تێپەڕیون، هێشتا جەماوەرێکی زۆر لە پارێزگا جیاوازەکانی وڵاتەوە بەرەو موسەلا بەڕێدەکەون بۆ ماڵئاوایی لەو کەسایەتییە کاریگەرە لە کەشێکی پڕ لە خەم و ڕێز و هاوسۆزیدا.
لە دووەم ڕۆژی مەراسیمەکەدا، هێشتا سەرجەم بەڕێوەبەرایەتییەکانی جێبەجێکردن، جێبەجێکردنی یاسا، فریاگوزاری و خزمەتگوزارییەکان بە تەواوی ئامادەن بۆ خزمەتکردنی ماتەمگێڕان.
ڕێگاکانی چوونە ژوورەوە و دەرچوون، جێگیرکردنی تیمەکانی فریاگوزاری و وێستگەی نوێژ و خزمەتگوزارییەکان، لەگەڵ ڕێزبەندی نموونەیی قەرەباڵغی، مەرجی بۆ بەردەوامبوونی مەراسیمەکە لە کەشێکی ئارام و ڕێک و پێکدا ڕەخساندووە.
دەنگی قورئانی پیرۆز، نزا و ستایش و گریان و تازیە و شینگێڕی دێت و عاشقانی ئایەتوڵا خامنەیی پۆل پۆل لە هەموو وڵاتەوە دێن و خۆیان دەگەیێنن بەم شوێنە.
دیمەنێک کە گێڕانەوەی بەردەوامی ئامادەبوونی خەڵک لە ماڵئاوایی یەکێک لە کەسایەتییە گرنگەکانی مێژووی هاوچەرخی ئێراندا.
لە موسەلای تاران بە ئامادەبوونی هەزاران هەزار تازیەبار و شینگێڕ، نوێژی جەنازە لە سەر تەرمی ڕێبەری شەهیدی ئێران خوێنرا.
نوێژی جەنازە بە ئیمامەتی ئایەتوڵڵا جەعفەر سۆبحانی خوێنرا.
دواتر تەرمەکان برانە دەرەوە لە موسەلا.
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