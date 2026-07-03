نێچیرڤان بارزانی گەیشتە تاران

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر،

"نێچیرڤان بارزانی"، سەرۆکی هەرێمی کوردستان، بە سەرۆکایەتی شاندێکی پلە باڵا، بۆ بەشداریکردن لە ڕێوڕەسمی پرسەی ڕێبەری شەهیدی ئێران، گەیشتە فڕۆکەخانەی مێهرابادی تاران و لە لایەن جێگری سەرۆکی ئێرانەوە بە فەرمی پێشوازی لێکرا.

"نێچیرڤان ئیدریس بارزانی"، سەرۆکی هەرێمی کوردستان، لەسەر بانگهێشتی فەرمیی د. پزشکیان سەرلەبەیانی ئەمڕۆ هەینی، بە سەرۆکایەتی شاندێکی باڵای بەرپرسانی هەرێمی کوردستان، لە ڕێگەی فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی مێهرابادەوە گەیشتە تاران و بە فەرمی لەلایەن ئەندازیار "عەبدوڵکەریم حوسێن زادە"، جێگری سەرۆکی ئێران، "عەبدوڵڵا ئاکرەیی"، نوێنەری سەرۆک بارزانی لە ئێران، بەرپرسانی فیدراڵی عێراق پێشوازی لێکرا .

هەروەها بڕیارە لە سەردانە فەرمییەکەیدا، سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان لەگەڵ ژمارەیەک بەرپرسی باڵای ئێران کۆببێتەوە، لەوانە؛ سەرۆک کۆمار د.مەسعوود پزشکیان، سەرۆکی مەجلیسی شۆرای ئیسلامی د.محەممەد باقر قالیباف، وەزیری دەرەوە دوکتور عەباس عێراقچی، سکرتێری ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نیشتمانی دوکتور محەمەد باقر زولقەدر و چەند بەرپرسێکی باڵای دیکەی ئێران کۆدەبنەوە و تاوتوێی پتەوکردنی پەیوەندییە دووقۆڵییەکانی نێوان ئێران و هەرێمی کوردستان دەکەن.