ڕێزگرتنی وڵاتانی جیهان لە ڕێبەری شەهیدی ئێران+ ڤیدیۆ

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ڕێوڕەسمی ڕێزگرتن لە ڕێبەری شەهید ئایەتوڵڵا خامنەیی، کەمێک پێش ئێستا لە موسەلای ئیمام خومەینی لە تاران دەستی پێکردووە.

هەر لە سەرەتای دەستپێکردنی ڕێوڕەسمەکەوە وەفدی باڵای وڵاتانی عێراق، لوبنان، پاکستان، تورکیا، ئەفغانستان، گورجستان و. ... لە شوێنی موسەلا ئامادە بوون و ڕێزیان لە پلگەی باڵای ڕێبەری شەهیدی ئێران گرت.

وەفدی حەشدی شەعبی، ئەمەلی لوبنان و عەسایبی ئەهلی حەق ، حەماس و حزبوڵا وئەنساروڵای یەمەن و. ... گەیشتنە شوێنەکە و ماڵئاواییان لە تەرمی ڕێبەری شەهیدی ئێران کرد.