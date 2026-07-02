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AP ١٤٠٥ پووشپەڕ ١١ ١٠:٣٤

قاڵیباف: دەبێ هەستینەوە

قاڵیباف: دەبێ هەستینەوە

سەرۆکی مەجلیسی شۆرای ئیسلامی لە پەیامێکدا بانگهێشتی خەڵکی کرد بۆ بەشداری لە ڕێوڕەسمی پرسەی ڕێبەری شەهیدی ئینقلابی ئیسلامی، وتی: دەبێ هەستین و بانگەوازی میللەت بۆ تۆڵەی خوێن بگەینە جیهان.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، محەممەد باقر قالیباف، سەرۆکی مەجلیسی شۆرای ئیسلامی لە پەیامێکدا وێڕای بانگهێشت کردنی هەموو خەڵکی ئێران بۆ بەشداری لە ڕێوڕەسمی ماڵئاوایی و پرسەی ڕێبەری شەهیدی شۆڕش ئایەتوڵڵا سەید عەلی حوسێنی خامنەیی جەختی کرد؛ پێویستە هەستین و بانگەوازی میللەت بۆ تۆڵەی خوێن بە جیهان بگەیەنین بۆ ئەوەی جیهان بزانێت کە نەتەوەی بەرز و بەڕێزی ئێران لە بەرامبەر زوڵم و سەرکوتکردندا بێدەنگ نابێت و بە خوێنی ئیمامەکەیدا تێناپەڕێت.
وتیشی: بەڕێکرانی تەرمی پیرۆزی ڕێبەری شەهیدی ئینقلابی ئیسلامی، ئایەتوڵڵا سەید عەلی حوسێنی خامنەیی، تەنیا ڕێوڕەسمی ماڵئاوایی نییە، نوێکردنەوەی پەیمانی نەتەوەیەکە لەگەڵ ڕێبازی شکۆمەندی شەهیدان، لەگەڵ بەهاکانی ئینقلابی ئیسلامی و بەو بەڵێنەی کە نەوەکانی ئەم خاکە پێی ڕاوەستاون .

ئەمڕۆ چاوی مێژوو لەسەر ئێرانە . بوونی داستانی ئێوەی گەلی مەزن، بە ملیۆنان، دەرکەوتەی خۆشەویستی و دڵسۆزی دەبێت، ئامادەبوونێک کە ان شاءاللە، ئەم ماڵئاواییە دەکاتە گەورەترین و بەردەوامترین ماڵئاوایی لە مێژووی مرۆڤایەتیدا، داستانێک کە گەورەیی ڕۆحی نەتەوەیەک بە جیهان پیشان بدات.

بانگهێشتی هەموو گەلی ئازیزی ئێران، لاوانی بەسۆز، بنەماڵەی شەهیدان و قوربانیدەرە گەورەکان، ژن و پیاوە بە پەرۆشەکانی ئەم خاکە، و هەموو خۆشەویستانی ڕێگای حەقیقەت دەکەم کە بە ئامادەبوونی شایستەیان لاپەڕەیەکی سەربەرزی لە مێژووی ئێرانی ئیسلامیدا هەڵبکەنەوە و جارێکی دیکە نیشان بدەن کە نەتەوەی ئێران لە ساتەوەختە گەورەکاندا، بە یەکگرتوویی و خۆڕاگرەوە لە پاڵ بەڵێنەکەیدا وەستاوە.

زیادیشی کرد: پێویستە هەستین و بانگەوازی میللەت بۆ تۆڵەی خوێن بە جیهان بگەیەنین بۆ ئەوەی جیهان بزانێت کە نەتەوەی بەشەرەفی ئێران لە بەرامبەر ستەم و لووتبەرزیدا بێدەنگ نابێت و لە خوێنی ئیمامەکەی خۆش نابێت .

News ID 59851

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