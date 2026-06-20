وەفدی ئێران بەرەو سویسڕا ڕێ کەوت

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، بەقایی وتەبێژی وەفدی دانوستانکاری ئێرانی (میناب 168) ڕایگەیاند:

تیمی دانوستانکاری ئێرانی "میناب ١٦٨" چەند خولەکێک لەمەوبەر بەرەو زیوریخی سویسرا بەڕێکەوت.



موحەممەد باقر قالیباف، سەرۆکی پەرلەمان و سەید عەباس عێراقچی، وەزیری دەرەوە، عەلی باقری، جێگری کاروباری نێودەوڵەتی سکرتاریەتی ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نیشتمانی، عەبدولناسر هێممەتی، سەرۆکی بانکی ناوەندی، حەمید بۆرد، بریکاری وەزیری نەوت و سەرۆکی کۆمپانیای نەوتی نیشتمانی ئێران، کازم غەریب ئابادی و ئیسماعیل بەقایی، بریکاری وەزیری دەرەوەی ئێران، ئەندامانی شاندی ئێران پێکدەهێنن.



بەپێی ڕاگەیاندنی بەقایی، وتەبێژی تیمی دانوستانکاری "میناب ١٦٨"، ئەم سەفەرە بۆ بەدواداچوونە بۆ جێبەجێکردنی بەڵێنەکانی لایەنی بەرامبەر، و هەموو ڕێککەوتن و لێکتێگەیشتنێک تاقیدەکرێتەوە کاتێک کاتی جێبەجێکردنی هاتبێت.

جەختی لەوە کردەوە: بە لەبەرچاوگرتنی ئەزموونی ئێمە لەگەڵ پێشێلکردنی بەڵێن لەلایەن لایەنی بەرامبەرەوە، دەبێت بەجدی داوای بەڵێنەکانیان بکەین.

