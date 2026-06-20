بانگەوازی پانزەهەمین فستیڤاڵی نێونەتەوەیی فیلمی۱۰۰

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، دامەزراوەی حەوزەی هونەری شۆڕشی ئیسلامی ئێران پانزەهەمین فستیڤاڵی نێونەتەوەیی فیلمی۱۰۰ بەڕێوەدەبات.
بەشی نێونەتەوەیی
شەڕکردن بۆ منداڵانی جیهان
_ دادپەروەری و ئازادی
_دژ بە داگیرکەران و مناڵ کوژەکان
_مرۆڤ دۆستی و هوشیاری جیهان
_فەلەستین وەکوو ویژدانی جیهان
_قوتابخانەی میناب ومنداڵانی قوربانیی شەڕەکان
_منداڵان و داهاتووی جیهان
بەشەکانی پانزەهەمین فستیڤاڵی نێونەتەویی فیلمی ۱۰۰
بەشی کێبەرکێی نێونەتەوەیی
ناردنی بەرهەم لەم بەشانەدایەو نابێ زیاتر لە ۱۰۰ چرکە بێت(بە حەسێبکردنی تیتراژەوە)
_چیرۆکی
_ئەنیمەیشن
_دەکیومێنتار
_ژیری دەسکرد
بەشی تایبەت(فەرا سەد):
ناردنی بەرهەم لەم بەشەدا نابێ لە ۳۰۰ چرکە تێپەڕێت
(بە حەسێبکردنی تیتراژەوە)
_چیرۆکی
_ئەنیمەیشن
_دەکیومێنتار
_ژیری دەسکرد
بەشی لاوەکی؛پاڵپشتی لە بەرهەمهێنان:
پاڵپشتی کردن لە بەرهەمهێنانی فیلمی ڤیدیۆیی(۵۰ تاکوو ۷۰ خولەک)
پاڵپشتی کردن لە بەرهەمهێنانی زنجیرەی تلویزیونی(۷ بۆ ۱۰ بەش-هەر بەشێ ۱۰۰ چرکە هەتاکوو ۱۰ خولەک)
خەڵاتەکانی بەشی نێونەتەوەیی فستیڤاڵی فیلمی ۱۰۰:
پەیکەری فستیڤاڵ،دیپلۆمی شانازی و بڕی ۱۰۰۰ یۆرۆ بۆ دەرهێنەری باشترین چیرۆکە فیلم
پەیکەری فستیڤاڵ،دیپلۆمی شانازی و بڕی ۱۰۰۰ یۆرۆ بۆ دەرهێنەری باشترین ئەنیمەیشن
پەیکەری فستیڤاڵ و بڕی ۱۰۰۰ یۆرۆ بۆ دەرهێنەری باشترین فیلمی دەکیومێنتار
پەیکەری فستیڤاڵ و بڕی ۱۰۰۰ یۆرۆ بۆ دەرهێنەری باشترین فیلمی زیرەکیی دەسکرد
ڕێسا و دیاری کراوەکانی فستیڤاڵ:
1_ناونووسی و بەشداری و دانانی بەرهەمەکان لە فستیڤاڵدا تەنیا لە ڕێگەی ماڵپەڕی فستیڤاڵ و بە ناونیشانیwww.100fest.com ئیمکانی هەیە.
۲_پڕکردنەوەی بەڵگەی داخوازیی بەشداریکردن لە فستیڤاڵدا بە مانای قبووڵکردنی هەموو ڕێساکانی فستیڤاڵەکەیە.
۳_وێنەیەک لە پەساپۆرت ، لە گەڵ وێنەیەکی پورترە لە دەرهێنەر بە کوالێتی باشەوە،وێنەی فیلم و کورتەیەک لانیکەم ٦۰ و ئەوپەڕەکەی ۱۰۰ وشەیی ئەبێ لە گەڵ بەرهەمەکە لە ماڵپەڕەکە دابنرێ.
۴_هەر بەرهەمێک بۆی هەیە بە خاوەندارێتی یەک کەس وەکوو بەرهەمهێنەر بۆ فستیڤاڵ بە ڕێ بکرێت.هەروها بەشداریکردنی دەرهێنەرانی فیلم، ڕێکخراوە و ئیدارە دەوڵەتیەکان و بەرهەمهێنەرانی کەرتی تایبەت بە مەرجی ناساندنی کەسێک وەکوو دەرهێنەر دەتوانن بەشداریی فستیڤاڵ بکەن.
۵_بەربەستێک بۆ ناردنی چەن بەرهەم لە لایەن هەر کەسایەتیکی حەقیقی یا حوقوقیەوە بوونی نیە.
٦_ئەم کەس و بەرهەمانە ناتوانن لە بەشی کێ بەرکێی فستیڤاڵەکەدا بەشداری بکەن.ئەندامانی سەرەکی بەڕێوەبەرایەتی فستیڤاڵ،لێژنەی هەڵبژاردن و لێژنەی داوەرەکان،ئەو بەرهەمانەی لە خولەکانی پێشووی فستیڤاڵدا بووبێتن،ئەو بەرهەمانەی پێشتر لە کەناڵ و تلویزیون و تۆڕە کۆمەڵایەتیەکاندا زۆر بڵاو کرابێتنەوە،ئەو بەرهەمانەی بەر لە مانگی خاکەلێوەی ۱۴۰۴ بەرهەم هاتبێتن. ئەگەر هەر یەک لەو مەرجانە پێشێل کرابێتن لێژنەی بەڕێوەبەرایەتی لە فستیڤاڵ دەیخاتە لاوە.
۷_دەبیرخانەی فستیڤاڵ مافی بڵاوکردنەوەی بەرهەمەکانی بە شێوەی ئینتەرنتی لە ماڵپەڕی فستیڤاڵدا هەیە.
هەروەها مافی ڕیکلامی میدیایی و ڕاگەیاندن دوای بینینەوەی سەرەتایی و وەرگرتنی بەرهەمەکان لە فستیڤاڵدا بۆ دەبیرخانە پارێزراوە.
٨_بەرهەمهێنەری بەرهەم یان نوێنەری یاسایی ئەو بە ناردنی بەرهەم بۆ فستیڤاڵی فیلمی ۱۰۰ ئیختیاری تەواوی بەرهەمەکەی بە مەبەستی بڵاوکردنەوە لە سینەماکان، تلویزیون و فستیڤاڵە نیونەتەوییەکانی تر وکەڵک وەرگرتن لە پاتۆقی فیلمە کورتەکان بە بێ هیچ دەسکەوتێکی مادی داوەتە دەبیرخانەی فستیڤاڵ و مافی هیچ جۆرە ناڕەزایی دەربڕینێکی نیە.
۹_هەموو بەرهەمەکانی دوو بەشی میللی و بڵاوکردنەوەی سینەمایی بۆ نیشاندانیان لە سینەماکانی فستیڤاڵدا،ئەبێ مۆڵەتی بڵاوبوونەوە لە جێگری سەرپەرشتیکردن و هەڵسەنگاندنی وەزارتی فەرهەنگ و ئیرشادی ئیسلامی وەرگرن کە ئەم ئەرکە لە ئەستۆی دەبیرخانەی فستیڤاڵە.
۱۰_هەر بەرهەمێک تەنیا دەتوانێ لە یەک بەشی نەتەوەیی یان نێونەتەوەیی فستیڤاڵی فیلمی ۱۰۰ بەشداری بکات.
بەشداری کردنی بەرهەمەکان لە بەشی تایبەتدا بەربەستێک بۆ ئەو دوو بەشەی ناوبراو ناهێنێتە پێش.
۱۱_کەڵک وەرگرتن لە بەرهەمەکان بۆ کەسانی تر و لایەنی سێیەم تەنیا بە لۆگۆ یان کەپشنی فستیڤاڵ ئیمکانی هەیە.
۱۲_کاتی بڵاو کردنەوەی بەرهەمەکان لە لایەن دەبیرخانەی فستیڤاڵەوە دیاری دەکرێت.
۱۳_بەرهەمە نێردراوەکان بۆ دەبیرخانە تەنیا لە لایەن دەبیری فستیڤاڵەوە ئیمکانی هەیە لە فستیڤاڵ بسڕێنەوە.
۱۴_بڕیاردان لە سەر رێسا و مەرجەکانی ئەو حاڵەتانەی لە فستیڤاڵدا پێش بینی نەکراوە لە ئەستۆی دەبیرخانەی فستێڤاڵە.
۱۵_دوایین کات بۆ ناردنی بەرهەمەکان ۱۰ی مانگی گەلاوێژی ۱۴۰۵ دیاری کراوە و کاتی بەڕێوەچوونی فستیڤاڵەکە مانگی خەرمانانی ساڵی ۱۴۰۵ دەبێت.هەروەها زانیاری تەواو لە لایەن دەبیرخانەو لە ڕێگەی ماڵپەڕی فستیڤاڵەوه به ناونیشانیwww.100fest.com ڕادەگەیندرێت.
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