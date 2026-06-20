بانگەوازی پانزەهەمین فستیڤاڵی نێونەتەوەیی فیلمی۱۰۰

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، دامەزراوەی حەوزەی هونەری شۆڕشی ئیسلامی ئێران پانزەهەمین فستیڤاڵی نێونەتەوەیی فیلمی۱۰۰ بەڕێوەدەبات.

بەشی نێونەتەوەیی

شەڕکردن بۆ منداڵانی جیهان

_ دادپەروەری و ئازادی

_دژ بە داگیرکەران و مناڵ کوژەکان

_مرۆڤ دۆستی و هوشیاری جیهان

_فەلەستین وەکوو ویژدانی جیهان

_قوتابخانەی میناب ومنداڵانی قوربانیی شەڕەکان

_منداڵان و داهاتووی جیهان

بەشەکانی پانزەهەمین فستیڤاڵی نێونەتەویی فیلمی ۱۰۰

بەشی کێبەرکێی نێونەتەوەیی

ناردنی بەرهەم لەم بەشانەدایەو نابێ زیاتر لە ۱۰۰ چرکە بێت(بە حەسێبکردنی تیتراژەوە)

_چیرۆکی

_ئەنیمەیشن

_دەکیومێنتار

_ژیری دەسکرد

بەشی تایبەت(فەرا سەد):

ناردنی بەرهەم لەم بەشەدا نابێ لە ۳۰۰ چرکە تێپەڕێت

(بە حەسێبکردنی تیتراژەوە)

_چیرۆکی

_ئەنیمەیشن

_دەکیومێنتار

_ژیری دەسکرد

بەشی لاوەکی؛پاڵپشتی لە بەرهەمهێنان:

پاڵپشتی کردن لە بەرهەمهێنانی فیلمی ڤیدیۆیی(۵۰ تاکوو ۷۰ خولەک)

پاڵپشتی کردن لە بەرهەمهێنانی زنجیرەی تلویزیونی(۷ بۆ ۱۰ بەش-هەر بەشێ ۱۰۰ چرکە هەتاکوو ۱۰ خولەک)

خەڵاتەکانی بەشی نێونەتەوەیی فستیڤاڵی فیلمی ۱۰۰:

پەیکەری فستیڤاڵ،دیپلۆمی شانازی و بڕی ۱۰۰۰ یۆرۆ بۆ دەرهێنەری باشترین چیرۆکە فیلم

پەیکەری فستیڤاڵ،دیپلۆمی شانازی و بڕی ۱۰۰۰ یۆرۆ بۆ دەرهێنەری باشترین ئەنیمەیشن

پەیکەری فستیڤاڵ و بڕی ۱۰۰۰ یۆرۆ بۆ دەرهێنەری باشترین فیلمی دەکیومێنتار

پەیکەری فستیڤاڵ و بڕی ۱۰۰۰ یۆرۆ بۆ دەرهێنەری باشترین فیلمی زیرەکیی دەسکرد

ڕێسا و دیاری کراوەکانی فستیڤاڵ:

1_ناونووسی و بەشداری و دانانی بەرهەمەکان لە فستیڤاڵدا تەنیا لە ڕێگەی ماڵپەڕی فستیڤاڵ و بە ناونیشانیwww.100fest.com ئیمکانی هەیە.

۲_پڕکردنەوەی بەڵگەی داخوازیی بەشداریکردن لە فستیڤاڵدا بە مانای قبووڵکردنی هەموو ڕێساکانی فستیڤاڵەکەیە.

۳_وێنەیەک لە پەساپۆرت ، لە گەڵ وێنەیەکی پورترە لە دەرهێنەر بە کوالێتی باشەوە،وێنەی فیلم و کورتەیەک لانیکەم ٦۰ و ئەوپەڕەکەی ۱۰۰ وشەیی ئەبێ لە گەڵ بەرهەمەکە لە ماڵپەڕەکە دابنرێ.

۴_هەر بەرهەمێک بۆی هەیە بە خاوەندارێتی یەک کەس وەکوو بەرهەمهێنەر بۆ فستیڤاڵ بە ڕێ بکرێت.هەروها بەشداریکردنی دەرهێنەرانی فیلم، ڕێکخراوە و ئیدارە دە‌وڵەتیەکان و بەرهەمهێنەرانی کەرتی تایبەت بە مەرجی ناساندنی کەسێک وەکوو دەرهێنەر دەتوانن بەشداریی فستیڤاڵ بکەن.

۵_بەربەستێک بۆ ناردنی چەن بەرهەم لە لایەن هەر کەسایەتیکی حەقیقی یا حوقوقیەوە بوونی نیە.

٦_ئەم کەس و بەرهەمانە ناتوانن لە بەشی کێ بەرکێی فستیڤاڵەکەدا بەشداری بکەن.ئەندامانی سەرەکی بەڕێوەبەرایەتی فستیڤاڵ،لێژنەی هەڵبژاردن و لێژنەی داوەرەکان،ئەو بەرهەمانەی لە خولەکانی پێشووی فستیڤاڵدا بووبێتن،ئەو بەرهەمانەی پێشتر لە کەناڵ و تلویزیون و تۆڕە کۆمەڵایەتیەکاندا زۆر بڵاو کرابێتنەوە،ئەو بەرهەمانەی بەر لە مانگی خاکەلێوەی ۱۴۰۴ بەرهەم هاتبێتن. ئەگەر هەر یەک لەو مەرجانە پێشێل کرابێتن لێژنەی بەڕێوەبەرایەتی لە فستیڤاڵ دەیخاتە لاوە.

۷_دەبیرخانەی فستیڤاڵ مافی بڵاوکردنەوەی بەرهەمەکانی بە شێوەی ئینتەرنتی لە ماڵپەڕی فستیڤاڵدا هەیە.

هەروەها مافی ڕیکلامی میدیایی و ڕاگەیاندن دوای بینینەوەی سەرەتایی و وەرگرتنی بەرهەمەکان لە فستیڤاڵدا بۆ دەبیرخانە پارێزراوە.

٨_بەرهەمهێنەری بەرهەم یان نوێنەری یاسایی ئەو بە ناردنی بەرهەم بۆ فستیڤاڵی فیلمی ۱۰۰ ئیختیاری تەواوی بەرهەمەکەی بە مەبەستی بڵاوکردنەوە لە سینەماکان، تلویزیون و فستیڤاڵە نیونەتەوییەکانی تر وکەڵک وەرگرتن لە پاتۆقی فیلمە کورتەکان بە بێ هیچ دەسکەوتێکی مادی داوەتە دەبیرخانەی فستیڤاڵ و مافی هیچ جۆرە ناڕەزایی دەربڕینێکی نیە.

۹_هەموو بەرهەمەکانی دوو بەشی میللی و بڵاوکردنەوەی سینەمایی بۆ نیشاندانیان لە سینەماکانی فستیڤاڵدا،ئەبێ مۆڵەتی بڵاوبوونەوە لە جێگری سەرپەرشتیکردن و هەڵسەنگاندنی وەزارتی فەرهەنگ و ئیرشادی ئیسلامی وەرگرن کە ئەم ئەرکە لە ئەستۆی دەبیرخانەی فستیڤاڵە.

۱۰_هەر بەرهەمێک تەنیا دەتوانێ لە یەک بەشی نەتەوەیی یان نێونەتەوەیی فستیڤاڵی فیلمی ۱۰۰ بەشداری بکات.

بەشداری کردنی بەرهەمەکان لە بەشی تایبەتدا بەربەستێک بۆ ئەو دوو بەشەی ناوبراو ناهێنێتە پێش.

۱۱_کەڵک وەرگرتن لە بەرهەمەکان بۆ کەسانی تر و لایەنی سێیەم تەنیا بە لۆگۆ یان کەپشنی فستیڤاڵ ئیمکانی هەیە.

۱۲_کاتی بڵاو کردنەوەی بەرهەمەکان لە لایەن دەبیرخانەی فستیڤاڵەوە دیاری دەکرێت.

۱۳_بەرهەمە نێردراوەکان بۆ دەبیرخانە تەنیا لە لایەن دەبیری فستیڤاڵەوە ئیمکانی هەیە لە فستیڤاڵ بسڕێنەوە.

۱۴_بڕیاردان لە سەر رێسا و مەرجەکانی ئەو حاڵەتانەی لە فستیڤاڵدا پێش بینی نەکراوە لە ئەستۆی دەبیرخانەی فستێڤاڵە.

۱۵_دوایین کات بۆ ناردنی بەرهەمەکان ۱۰ی مانگی گەلاوێژی ۱۴۰۵ دیاری کراوە و کاتی بەڕێوەچوونی فستیڤاڵەکە مانگی خەرمانانی ساڵی ۱۴۰۵ دەبێت.هەروەها زانیاری تەواو لە لایەن دەبیرخانەو لە ڕێگەی ماڵپەڕی فستیڤاڵەوه به ناونیشانیwww.100fest.com ڕادەگەیندرێت.