  1. ئێران
AP ١٤٠٥ جۆزەردان ٢٥ ١٦:٢٤

سەرۆک کۆماری ئێران: ڕۆژی هەینی ڕێککەوتن لەگەڵ ئەمریکا واژۆ دەکەین

سەرۆک کۆماری ئێران: ڕۆژی هەینی ڕێککەوتن لەگەڵ ئەمریکا واژۆ دەکەین

سەرۆک کۆماری ئێران وتی: لێکتێگەیشتن بۆ کۆتایی هێنان بە شەڕی نێوان ئێران و ئەمریکا بە هەماهەنگی ئەنجام دراوە، بڕیارە ڕۆژی هەینی واژۆ بکرێت.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، دوکتۆر مەسعوود پزشکیان،سەرۆک کۆماری ئێران لە پەراوێزی کۆنفرانسی نەتەوەیی "حوکمڕانی یەکگرتوو" بە ئامادەبوونی پارێزگار و شارەوانانی وڵات لە وەزارەتی ناوخۆ، سەبارەت بەو ڕێوشوێنانەی بۆ واژۆ کردنی لێکتێگەیشتن بۆ کۆتایی هێنان بە شەڕی ئێران و ئەمریکا گیراونەتەبەر وتی: بە هەماهەنگی ئەنجام دراوە، و پەسەند کرا کە ڕۆژی هەینی ئەم پرۆسەیە واژۆ بکرێت.

سەرۆک کۆمار جەختی لەوە کردەوە کە پێشتر دەسەڵاتیان بە پارێزگارەکان دراوە، وتی: بەڕێوەبردنی دروستی دۆخی شەڕ بەهۆی پێدانی دەسەڵاتەوە بوو بۆ پارێزگارەکان.

News ID 59737

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