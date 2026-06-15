سەرۆک کۆماری ئێران: ڕۆژی هەینی ڕێککەوتن لەگەڵ ئەمریکا واژۆ دەکەین

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، دوکتۆر مەسعوود پزشکیان،سەرۆک کۆماری ئێران لە پەراوێزی کۆنفرانسی نەتەوەیی "حوکمڕانی یەکگرتوو" بە ئامادەبوونی پارێزگار و شارەوانانی وڵات لە وەزارەتی ناوخۆ، سەبارەت بەو ڕێوشوێنانەی بۆ واژۆ کردنی لێکتێگەیشتن بۆ کۆتایی هێنان بە شەڕی ئێران و ئەمریکا گیراونەتەبەر وتی: بە هەماهەنگی ئەنجام دراوە، و پەسەند کرا کە ڕۆژی هەینی ئەم پرۆسەیە واژۆ بکرێت.

سەرۆک کۆمار جەختی لەوە کردەوە کە پێشتر دەسەڵاتیان بە پارێزگارەکان دراوە، وتی: بەڕێوەبردنی دروستی دۆخی شەڕ بەهۆی پێدانی دەسەڵاتەوە بوو بۆ پارێزگارەکان.